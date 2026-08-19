Românii pot face bani din reducerea voluntară a consumului de energie. Cum funcționează noul sistem aprobat de ANRE

Consumatorii care pot reduce temporar consumul de energie electrică vor putea primi bani pentru acest lucru, după aprobarea unui nou mecanism de piață. Participarea este voluntară, iar consumatorii pot face acest lucru direct sau prin furnizori și agregatori.

Potrivit comunicatului transmis miercuri, 19 august, de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), noul regulament introduce în piața de energie serviciul de flexibilitate a consumului. Prin acesta, un consumator poate fi plătit dacă acceptă să reducă, voluntar, pentru o anumită perioadă, cantitatea de energie electrică pe care o folosește.

Mecanismul nu înseamnă raționalizarea energiei și nu se aplică doar în situații de criză, explică instituţia. Un consumator poate decide să își reducă voluntar consumul atunci când acest lucru îi este avantajos din punct de vedere economic, în funcție de prețurile din piață și de propriile nevoi.

De exemplu, o companie care poate amâna temporar anumite activități care consumă multă energie poate oferi pe piață o anumită cantitate de consum pe care este dispusă să o reducă. Dacă oferta este acceptată, compania va fi remunerată pentru reducerea efectivă a consumului.

Cum funcționează noul mecanism

1. Procesul începe cu Transelectrica, operatorul sistemului național de transport al energiei electrice, care stabilește de câtă flexibilitate are nevoie într-un anumit interval și organizează o licitație.

2. Consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii care aleg să participe transmit oferte în care precizează cât consum pot reduce și la ce preț.

3. Transelectrica selectează apoi ofertele cele mai avantajoase, până când acoperă necesarul stabilit pentru perioada respectivă.

4. După activarea serviciului, reducerea consumului este verificată pe baza datelor de măsurare și comparată cu profilul de consum stabilit potrivit regulamentului. Cei care își respectă angajamentul sunt plătiți în funcție de rezultatul mecanismului de piață.

ANRE explică faptul că acest nou mecanism este extrem de util atunci când sistemul energetic trece prin perioade în care resursele sunt insuficiente, din diverse motive precum temperaturi extreme, indisponibilitatea unor capacități importante de producție sau reducerea posibilităților de import.

Însă, flexibilitatea consumului poate fi folosită și în condiții normale de funcționare. Dacă prețul energiei crește suficient de mult într-un anumit interval, pentru un consumator poate fi mai rentabil să își reducă temporar consumul și să fie plătit pentru această reducere.

Un alt efect urmărit este scăderea costurilor de echilibrare a sistemului. Atunci când cererea poate fi redusă voluntar, Transelectrica poate avea nevoie de mai puține resurse de echilibrare, care pot fi mai scumpe.

Prin noul mecanism, ANRE încearcă să schimbe și modul în care este privit consumatorul în piața de energie: nu doar ca beneficiar al electricității, ci și ca participant care poate contribui, atunci când îi este convenabil, la echilibrarea sistemului.

Potrivit comunicatului ANRE, regulamentul a fost aprobat în ședința de miercuri, 19 august, a Comitetului de Reglementare și stabilește clar cadrul în care această flexibilitate poate fi tranzacționată pe piața de energie.