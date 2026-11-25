Universitatea Craiova a anunțat că a ajuns la un acord cu Real Espana pentru transferul lui Mike Anderson Arana Meléndez. Jucător de doar 17 ani, acesta este considerat unul dintre cei mai promiţători tineri fotbalişti din Honduras.

Mike Arena (dreapta) este component al echipei U20 a Hondurasului Foto: EPAImages

Anunțul a fost făcut de campioana României pe pagina sa de Facebook. De asemenea, transferul va fi oficializat în 22 ianuarie 2027, chiar în ziua în care fotbalistul va împlini 18 ani. În 31 martie 2026, Arana a scris istorie în fotbalul hondurian, devenind cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată pentru echipa naţională de seniori a Hondurasului. În acel moment, avea 17 ani, două luni şi nouă zile.

El a evoluat în partida amicală împotriva selecţionatei statului Peru. În această perioadă, Mike Arana participă cu echipa Hondurasului la Campionatul Mondial U17 din Qatar, fiind la a doua prezenţă consecutivă la un turneu final mondial, după cel din 2025.

Mike Arana (dreapta) se luptă pentru balon cu un adversar Foto: EPAImages

Născut la San Pedro Sula, în Honduras, Arana a fost titular în partidele pierdute cu Serbia (0-2) şi Columbia (0-2). În ultimul meci din grupă, Honduras va întâlni Japonia.

În acest an competițional, Aran a disputat 3 meciuri pentru Real Espana. În precedentul campionat, a jucat în 18 partide.