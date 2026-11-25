Retailerul online Shein va plăti 100 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile formulate de Comisia Federală pentru Comerț din SUA (FTC), care susține că platforma a indus în eroare consumatorii în privința termenelor de livrare, a recenziilor produselor și a provenienței materiilor prime.

Shein, platformă de cumpărături online, vizată de autoritățile americane. Foto: arhivă

Gigantul de fast-fashion Shein a acceptat să plătească 100 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile autorităților americane privind practicile comerciale înșelătoare și tratamentul aplicat consumatorilor. Banii vor fi folosiți pentru despăgubirea clienților afectați, potrivit Comisiei Federale pentru Comerț (FTC).

Cinci angajați pentru un milion de colete pe zi

În plângerea depusă la o instanță federală din California, FTC susține că SHEIN a promovat livrări rapide și fiabile, deși zeci de mii de clienți au raportat comenzi sosite cu zile, săptămâni sau luni de întârziere. Unele comenzi nu au mai ajuns deloc. Clienții nu au primit informări adecvate, inclusiv notificările de întârziere cerute de lege, și nu au putut contacta serviciul de relații cu clienții.

Compania expediază aproape un milion de colete pe zi către SUA. Totuși, în septembrie 2025, avea doar cinci agenți pentru apelurile telefonice ale clienților americani, iar pe site nu era afișat niciun număr de telefon, arată documentul FTC.

Recenzii șterse și audituri care lipsesc

Autoritatea mai acuză compania că a afișat în mod sistematic recenziile pozitive, în timp ce pe cele critice sau venite de la clienții care au returnat produse le-a ascuns ori le-a șters.

În cazul liniei evoluSHEIN, compania a susținut că produsele provin de la furnizori cu rezultate peste medie la auditurile de conformitate socială, menite să prevină munca copiilor și munca forțată. FTC spune că SHEIN nu a putut prezenta nici măcar un audit care să susțină aceste afirmații.

Și declarațiile despre originea bumbacului ar fi înșelătoare. Bumbacul prezentat drept american provenea, de fapt, din China, iar cel folosit în cel puțin unele produse nu a putut fi urmărit până la nicio țară de origine.

„SHEIN a atras consumatorii cu promisiuni de haine accesibile, livrare rapidă și furnizori cu rezultate peste medie la standardele privind munca copiilor și munca forțată. În realitate, compania a indus în eroare milioane de consumatori”, a declarat Christopher Mufarrige, directorul Biroului pentru Protecția Consumatorilor din cadrul FTC.

Ce interdicții prevede acordul

FTC consideră că firma a încălcat Secțiunea 5 din legea care reglementează activitatea Comisiei, regula privind comenzile prin poștă, internet sau telefon și regula privind recenziile și mărturiile consumatorilor.

Potrivit ordinului propus, SHEIN nu va mai avea voie să prezinte în mod fals termenele de livrare, să suprime recenziile negative, să refuze un serviciu adecvat pentru clienți sau să facă afirmații înșelătoare despre auditurile furnizorilor și trasabilitatea produselor.

Votul Comisiei pentru depunerea plângerii și a ordinului final a fost 2-0. Ordinul are forță de lege după ce este aprobat și semnat de judecătorul instanței federale.

Ce verifică autoritățile europene la Shein

În mai 2025, autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor din UE, într-o acțiune coordonată de Comisia Europeană, au cerut Shein să corecteze mai multe practici comerciale. Potrivit autorităților, platforma afișa reduceri calculate față de prețuri pe care nu le practicase în realitate și îi grăbea pe cumpărători să comande, indicând termene-limită false. Autoritățile au semnalat și informații incomplete despre retururi și rambursări, precum și dificultăți în găsirea datelor de contact ale companiei.

Pe 17 februarie 2026, Comisia Europeană a deschis o investigație separată în baza Regulamentului privind serviciile digitale. Una dintre verificări privește punctele și recompensele oferite utilizatorilor pentru activitatea pe platformă și riscul ca acestea să încurajeze folosirea excesivă a serviciului. Comisia examinează și cât de clar explică Shein de ce îi recomandă unui utilizator anumite produse, precum și ce măsuri ia pentru a limita vânzarea produselor ilegale în UE.

Cum răspunde Shein acuzațiilor

Într-un răspuns transmis agenției Associated Press, un purtător de cuvânt al Shein a declarat că, prin acest acord, compania nu își recunoaște răspunderea. Shein contestă unele dintre afirmațiile FTC despre modul în care își desfășoară activitatea și respectă regulile. Compania a mai precizat că a acceptat să ia măsuri suplimentare pentru protecția consumatorilor. Acordul devine obligatoriu după ce un judecător federal îl aprobă și îl semnează.