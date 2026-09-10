Nou blocaj la negocieri. De ce nu-l vrea UDMR nici pe Luca Niculescu - SURSE

Negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt din nou în impas, după ce Kelemen Hunor i-a transmis președintelui Nicușor Dan că nu e dispus să gireze un premier independent, care să fie instalat la Palatul Victoria cu voturile traseiștilor suveraniști, susțin surse politice pentru Adevărul.

Negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt din nou în impas. Foto: Facebook

Kelemen Hunor i-a cerut președintelui să desemneze un premier cu carnet de partid, nu unul independent. Liderul UDMR a insistat că e nevoie de un guvern eminamente politic, care să-și asume decizii complicate în următoarea perioadă, nu de “formule experimentale” cu premier tehnocrat, care să aibă în subordine miniștri cu carnet de partid, susțin sursele citate.

Astfel, liderul UDMR i-a transmis președintelui Nicușor Dan că “e gata să voteze” un guvern condus de Sorin Grindeanu, format din miniștri PSD și UDMR și învestit cu voturi de la minoritățile naționale și de la gruparea conservatoare din PNL.

O altă linie roșie trasată de Kelemen Hunor e relația cu parlamentarii suveraniști. UDMR nu acceptă să voteze un nou guvern alături de AUR, traseiști din POT și SOS, pe motiv că toate aceste partide au denigrat comunitatea maghiară în ultimii ani. Iar fără voturile UDMR, nu există nicio șansă pentru învestirea unui nou Executiv, indiferent de numele premierului.

În acest moment, Luca Niculescu, premierul dorit de președintele Nicușor Dan, are nevoie de voturile PSD, UDMR, grupul suveranist condus de Victor Ponta, grupul minorităților naționale și cel puțin 20 de voturi din PNL. Liberalii fideli lui Ilie Bolojan și parlamentarii USR au anunțat că nu vor vota un guvern din care face parte PSD.