Ciprian Ciucu, despre riscul seismic și problemele Bucureștiului: „Mă ține treaz noaptea”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre principalele probleme ale Bucureștiului și despre ce îl îngrijorează cel mai mult. Primarul Sectorului 6 a subliniat necesitatea unor politici publice și a modificării legilor privind consolidarea clădirilor cu risc seismic. Pe lângă această problemă, el a abordat și alte provocări ale Capitalei, precum traficul, metroul, termoficarea și zonele degradate din oraș.

„Cea mai mare problemă reală nepercepută este riscul seismic”, a spus Ciucu la Digi24. „Suntem o capitală cu foarte mare risc seismic. Această problemă este dată de proximitatea unui centru seismic și avem Vrancea care bate exact pe București. Apoi, vorbim și de calitatea fondului construit, adică imobilele construite în special în centru. Nu s-a făcut suficient aici. De fapt, aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea. Traficul, evident, ne otrăvește aerul și ne îmbolnăvește, termia ne costă mai mult decât face și ar trebui să limităm pierderile. Dar cum să vă zic? Ceea ce mă ține treaz noaptea, pentru că știu că există această problemă, este numărul mare de clădiri care ar putea cădea la un cutremur”.

El a subliniat importanța conștientizării problemei și necesitatea unor politici clare: „În primul rând trebuie să conștientizăm problema, să o acceptăm, să urmeze politici, inclusiv în legislație. Astăzi, de exemplu, dacă vrei să consolidezi un bloc și cineva nu vrea să plece din apartament, s-a terminat. Ok, eu sunt liberal și respect dreptul la proprietate. Respect dreptul la proprietate, dar dreptul la viață trebuie să fie cumva superior dreptului la proprietate. Și atunci trebuie să recunoaștem că avem aceste probleme, dar nu vreau doar să rezolv probleme, vreau să creez cadrul prin care orașul să se dezvolte armonios”.

Trafic și mobilitate: soluții curajoase

Despre trafic, Ciucu crede că o îmbunătățire semnificativă ar putea fi vizibilă după aproximativ doi ani și jumătate, dacă se aplică „măsuri curajoase, focalizate pe mobilitate și nu pe trafic”.

„Bandă dedicată. Transportul trebuie să fie predictibil, să vină la timp, să fie bine conectat, să ajungi din punctul A în punctul B într-un timp rezonabil, să fie curat și să te simți în siguranță. Traficul nu este o problemă inginerească, este o problemă de comportament. Mobilitatea presupune politici de schimbare a comportamentului, despre asta este vorba. Și evident, ele vin cu niște măsuri care nu întotdeauna sunt cele mai populare. Dar dacă vrem să ne civilizăm și să nu mai vedem mașini pe trotuare în centrul orașului, trebuie să vorbim cu oamenii direct, să le explicăm unde vom ajunge. La început, toată lumea o să se supere. Da, a fost oarecare recul, dar acum, dacă oamenii mai văd mașini pe trotuar, ei cumva sunt nemulțumiți, se agită, sună la poliția locală”.

Locul din București de care îi este rușine

Ciprian Ciucu a vorbit și despre zona Magheru, unde își amintește de tinerețe: „Magheru, bulevardul tinereții mele. Pentru că arată ca un tunel insalubru. Tot ce este stânga-dreapta este mort, ocupat de benzi de circulație, este foarte zgomotos, clădirile sunt degradate, începând cu Ciclopul. Unul din primele lucruri pe care le voi face ca primar general este să inițiez un PUZ de regenerare urbană pentru Magheru, să fie foarte clar. Modelul Ramblas sau alte modele din orașe recunoscute europene, cu zone comerciale, pline de viață, unde oamenii vin de plăcere, este un model pe care Bucureștiul îl poate urma”.

Termoficare: investiții necesare

Referitor la sistemul de termoficare, Ciucu atrage atenția că nici gazul, nici energia electrică nu reprezintă soluții durabile. „Din păcate, București a pierdut câteva sute de milioane de lei, dar schimbarea conductelor continuă. Rețeaua noastră de termoficare, mai ales pe vestul orașului, este foarte veche și nu mai face față. Am vrut să fac stații electrice de încărcare pentru mașini și mi s-a spus că nu va suporta rețeaua. Dacă mergem pe centrale de apartament, pe gaz, poluăm mult și există pericol. Dacă mergem pe electric, rețeaua nu face față. Va trebui să continuăm să investim în termoficare, să redimensionăm sistemul și să eliminăm pierderile, pentru că banii curg în pământ. În acel moment, nu vor mai fi necesare subvenții uriașe, pentru că problema RADET atrage subvenții foarte mari”.

Metroul: un proiect etapizat

Despre metrou, Ciucu avertizează: „În acest moment, Primăria ar intra în faliment dacă ar prelua metroul, dar planificat etapizat, cu borne clare, va trebui să-și asume această responsabilitate. Nu este normal ca Bucureștiul să fie subvenționat de restul țării”.

Candidatura lui Ciucu, validată oficial

Miercuri, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei a fost validată în unanimitate de Comitetul de Coordonare al Municipiului București din cadrul PNL. „Astăzi a avut loc ședința Comitetului de Coordonare al Municipiului București. În cadrul ședinței a fost validată în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei”, a anunțat partidul într-un comunicat de presă.