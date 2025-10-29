search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ciprian Ciucu, despre riscul seismic și problemele Bucureștiului: „Mă ține treaz noaptea”

0
0
Publicat:

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre principalele probleme ale Bucureștiului și despre ce îl îngrijorează cel mai mult. Primarul Sectorului 6 a subliniat necesitatea unor politici publice și a modificării legilor privind consolidarea clădirilor cu risc seismic. Pe lângă această problemă, el a abordat și alte provocări ale Capitalei, precum traficul, metroul, termoficarea și zonele degradate din oraș.

Ciprian Ciucu promite regenerare urbană și mobilitate pentru București FOTO: Mediafax
Ciprian Ciucu promite regenerare urbană și mobilitate pentru București FOTO: Mediafax

„Cea mai mare problemă reală nepercepută este riscul seismic”, a spus Ciucu la Digi24. „Suntem o capitală cu foarte mare risc seismic. Această problemă este dată de proximitatea unui centru seismic și avem Vrancea care bate exact pe București. Apoi, vorbim și de calitatea fondului construit, adică imobilele construite în special în centru. Nu s-a făcut suficient aici. De fapt, aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea. Traficul, evident, ne otrăvește aerul și ne îmbolnăvește, termia ne costă mai mult decât face și ar trebui să limităm pierderile. Dar cum să vă zic? Ceea ce mă ține treaz noaptea, pentru că știu că există această problemă, este numărul mare de clădiri care ar putea cădea la un cutremur”.

El a subliniat importanța conștientizării problemei și necesitatea unor politici clare: „În primul rând trebuie să conștientizăm problema, să o acceptăm, să urmeze politici, inclusiv în legislație. Astăzi, de exemplu, dacă vrei să consolidezi un bloc și cineva nu vrea să plece din apartament, s-a terminat. Ok, eu sunt liberal și respect dreptul la proprietate. Respect dreptul la proprietate, dar dreptul la viață trebuie să fie cumva superior dreptului la proprietate. Și atunci trebuie să recunoaștem că avem aceste probleme, dar nu vreau doar să rezolv probleme, vreau să creez cadrul prin care orașul să se dezvolte armonios”.

Trafic și mobilitate: soluții curajoase

Despre trafic, Ciucu crede că o îmbunătățire semnificativă ar putea fi vizibilă după aproximativ doi ani și jumătate, dacă se aplică „măsuri curajoase, focalizate pe mobilitate și nu pe trafic”.

Bandă dedicată. Transportul trebuie să fie predictibil, să vină la timp, să fie bine conectat, să ajungi din punctul A în punctul B într-un timp rezonabil, să fie curat și să te simți în siguranță. Traficul nu este o problemă inginerească, este o problemă de comportament. Mobilitatea presupune politici de schimbare a comportamentului, despre asta este vorba. Și evident, ele vin cu niște măsuri care nu întotdeauna sunt cele mai populare. Dar dacă vrem să ne civilizăm și să nu mai vedem mașini pe trotuare în centrul orașului, trebuie să vorbim cu oamenii direct, să le explicăm unde vom ajunge. La început, toată lumea o să se supere. Da, a fost oarecare recul, dar acum, dacă oamenii mai văd mașini pe trotuar, ei cumva sunt nemulțumiți, se agită, sună la poliția locală”.

Locul din București de care îi este rușine

Ciprian Ciucu a vorbit și despre zona Magheru, unde își amintește de tinerețe: „Magheru, bulevardul tinereții mele. Pentru că arată ca un tunel insalubru. Tot ce este stânga-dreapta este mort, ocupat de benzi de circulație, este foarte zgomotos, clădirile sunt degradate, începând cu Ciclopul. Unul din primele lucruri pe care le voi face ca primar general este să inițiez un PUZ de regenerare urbană pentru Magheru, să fie foarte clar. Modelul Ramblas sau alte modele din orașe recunoscute europene, cu zone comerciale, pline de viață, unde oamenii vin de plăcere, este un model pe care Bucureștiul îl poate urma”.

Citește și: Ciucu face bilanțul promisiunilor nerealizate de foștii primari ai Capitalei: „Rușinea e prea mare ca să promit cai verzi pe pereți”

Termoficare: investiții necesare

Referitor la sistemul de termoficare, Ciucu atrage atenția că nici gazul, nici energia electrică nu reprezintă soluții durabile. „Din păcate, București a pierdut câteva sute de milioane de lei, dar schimbarea conductelor continuă. Rețeaua noastră de termoficare, mai ales pe vestul orașului, este foarte veche și nu mai face față. Am vrut să fac stații electrice de încărcare pentru mașini și mi s-a spus că nu va suporta rețeaua. Dacă mergem pe centrale de apartament, pe gaz, poluăm mult și există pericol. Dacă mergem pe electric, rețeaua nu face față. Va trebui să continuăm să investim în termoficare, să redimensionăm sistemul și să eliminăm pierderile, pentru că banii curg în pământ. În acel moment, nu vor mai fi necesare subvenții uriașe, pentru că problema RADET atrage subvenții foarte mari”.

Metroul: un proiect etapizat

Despre metrou, Ciucu avertizează: „În acest moment, Primăria ar intra în faliment dacă ar prelua metroul, dar planificat etapizat, cu borne clare, va trebui să-și asume această responsabilitate. Nu este normal ca Bucureștiul să fie subvenționat de restul țării”.

Candidatura lui Ciucu, validată oficial

Miercuri, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei a fost validată în unanimitate de Comitetul de Coordonare al Municipiului București din cadrul PNL. „Astăzi a avut loc ședința Comitetului de Coordonare al Municipiului București. În cadrul ședinței a fost validată în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei”, a anunțat partidul într-un comunicat de presă.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
digi24.ro
image
Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
mediafax.ro
image
La 44 de ani, soția lui Cristi Borcea a făcut anunțul și a răspuns la marea întrebare: „Vine bebelușul?”
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Principala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania Szabo
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
prosport.ro
image
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
playtech.ro
image
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Un bărbat aflat în stare gravă nu a fost verificat timp de cinci zile, la Spitalul Bagdasar-Arseni. Doi medici au fost reținuți de procurori
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
Se șterg datoriile pentru români și firme. Care e suma minimă care se iartă rău-platnicilor
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!