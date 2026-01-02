search
Video Hoții care au furat peste 33 de milioane de euro dintr-o bancă din Germania au plătit parcarea pentru mașina cu care au fugit

0
0
Publicat:

Hoții au dat dovadă de o ”corectitudine” bizară, plătind pentru locurile de parcare la scurt timp după ce au furat milioane de dolari într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.

Hoții au plătit parcarea FOTO: Captură video
Hoții au plătit parcarea FOTO: Captură video

Săptămâna trecută, un grup de hoți a intrat în seiful băncii Sparkasse din Buer, o suburbie a orașului german Gelsenkirchen, furând aur, bani, bijuterii și alte bunuri personale în valoare de aproximativ 33.000.000 de euro, scrie Metro.

Au intrat printr-o parcare înainte de a deschide mai multe uși și de a sparge peretele de beton de 45 cm al seifului cu un burghiu gros de 42 cm.

Imaginile arată un bărbat mascat, într-un pulover gri și o cagulă, introducând nonșalant monede într-un parcometru, plasându-le una câte una cu o răbdare aproape comică.

Câteva momente mai târziu, se întoarce să pună mai mulți bani în aparat, asigurându-se că plătește suma corectă.

O altă înregistrare îl arată pe un alt membru al grupului ridicând bariera de parcare pentru complicele său, aflat într-o dubă Mercedes albă.

Apoi face asta din nou pentru a lăsa o mașină neagră să intre în parcare.

Autoritățile au dezvăluit că înregistrările au fost inițial distribuite într-un grup WhatsApp creat de victimele jafului.

Cel puțin 2.5000 de persoane care operau servicii bancare prin Sparkasse au fost afectate, oficialii sfătuindu-i pe clienți să presupună că bunurile lor au fost furate.

Spargerea a trecut nedetectată zile întregi, iar poliția a fost alertată abia luni dimineață, când s-a declanșat o alarmă de incendiu în interiorul băncii.

Anchetatorii cred că jaful a avut loc în timpul sărbătorilor de Crăciun sau în weekendul precedent.

Când au sosit serviciile de urgență, au găsit o gaură uriașă forată în peretele seifului.

Anchetatorii spun că banda de hoți, formată din două sau trei persoane, a intrat în bancă prin parcarea din garaj.

Odată ajunși înăuntru, au folosit echipamente profesionale pentru a găuri peretele din beton armat și a avea acces la seif.

Apoi au golit timp de câteva ore majoritatea celor 3.300 de casete de valori închiriate la 2.700 de clienți.

Experții estimează că operațiunea ar fi durat între două și patru ore.

Martorii au văzut sâmbătă seara un grup de bărbați cărând genți mari pe scările unei parcări auto de legătură și urcând într-un Audi RS6 negru cu un număr de înmatriculare furat de la Hanover.

Fiecare cutie cu lacăt este asigurată pentru până la 10.300 de euro, ceea ce înseamnă că despăgubirea de asigurare ar putea ajunge la 33.990.000 de euro, potrivit Bild.

