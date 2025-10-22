Cutremur semnificativ în județul Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs miercuri, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea, la ora 10:23, la adâncimea de 90.0km.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focșani, 72km E de Sfântu-Gheorghe, 78km S de Bacău, 80km N de Buzău, 83km SV de Bârlad, 89km E de Brașov, transmite Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Ultimul cutremur a avut loc luni, 20 octombrie, în judeţul Brăila.

Potrivit INCDFP, cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.