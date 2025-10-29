Ciprian Ciucu, despre Oana Gheorghiu, după atacul lui Grindeanu: „Este o persoană model în societatea noastră”

Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, a declarat miercuri seară că „Oana Gheorghiu este o persoană model în societatea noastră”, în contextul scandalului privind numirea acesteia în funcția de vicepremier.

Miercuri, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire ca membru al Guvernului a Oanei Clara Gheorghiu, viceprim-ministru.

Cu o seară înainte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea prin care o nominalizează pe Oana Gheorghiu în această funcție, pentru a evita „compromiterea” relației cu SUA.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!”, declarase Grindeanu pe Facebook

Ciucu: „Domnul Grindeanu avea cunoștințe dinainte despre faptul că trupele americane se vor retrage”

Așadar, Ciucu a subliniat la Digi24 că „Oana Gheorghiu este o persoană model în societatea noastră”.

„Oana Gheorghiu este o persoană-model în societatea noastră, iar Ilie Bolojan este un om care recunoaște meritele și care, atunci când găsește persoane competente, calificate, integre încearcă să le aducă în echipă, să pună umărul la guvernare.

În acest context, eu știu sau cred că domnul Grindeanu avea cunoștințe dinainte despre faptul că trupele americane se vor retrage din România și într-un mod - haideți să fiu mai ușor în exprimare - politicianist a folosit această informație”.

Ciucu critică postarea lui Grindeanu, afirmând că a conectat două subiecte fără legătură și că astfel subminează încrederea în coaliție.

„A făcut postarea de ieri cu președintele american Trump pentru a exploata două subiecte pe care le-a conectat, neavând nicio legătură unul cu celălalt - pentru că retragerea era planificată de mai mult timp - dar subiectul de aseară dintr-o dată a apărut de nicăieri, tocmai pentru a-l încadra în acest context curent, care a fost dat de această retragere, ceea ce nu mi se pare în regulă.

Adică, să stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă - ne mai atacă AUR, ne atacă partenerii de Coaliție... e foarte dificil să mergi mai departe crezând că există încredere între cei care sunt la guvernare. Deci, din punctul meu de vedere, am și spus-o asumat: domnul Grindeanu greșește”, a adăugat primarul Sectorului 6.

Despre Oana Gheorghiu, edilul a subliniat, în acest context, că „este o persoană, dacă vreți, ca un fel de erou popular, pentru că prin ceea ce a reușit să facă a materializat aspirațiile societății românești.

Pe de altă parte, domnul Grindeanu, care nu are cea mai bună credibilitate, care din contră, ținem minte când era prim-ministru, chiar în Departamentul de Stat a taxat România pe chestiuni care țineau de corupție. (...)

Eu îmi doresc ca domnul Grindeanu să revină la masa Coaliției. De fiecare dată, în ultimele patru ședințe, după o oră - oră și jumătate, fără a fi luate decizii importante pentru Coaliție, a plecat domnia sa, care este liderul PSD, apoi au plecat și colegii dânșilor și Coliția nu este foarte funcțională”.