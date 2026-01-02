search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Finlanda a găsit oțel rusesc supus sancțiunilor UE pe nava suspectată că a avariat un cablu submarin

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O navă confiscată în Finlanda, suspectată că ar fi deteriorat un cablu de telecomunicații submarin între Helsinki și Tallinn, transporta oțel rusesc supus sancțiunilor Uniunii Europene, au declarat joi oficiali vamali finlandezi, relatează Euronews.

FOTO Facebook/Poliția finlandeză
FOTO Facebook/Poliția finlandeză

Nava este suspectată că ar fi legată de flota din umbră a Rusiei, o rețea de nave folosite pentru transportul de mărfuri rusești sancționate, ascunzându-le în același timp originea prin pavilioane de conveniență, proprietate stratificată și rute de transport indirecte.

Miercuri, poliția finlandeză a reținut nava Fitburg, o navă de marfă lungă de 132 de metri, care a pornit din Sankt Petersburg și se îndrepta spre portul israelian Haifa, 

Cei 14 membri ai echipajului au fost, de asemenea, reținuți în urma suspiciunii că ancora navei a deteriorat cablul de telecomunicații din Golful Finlandei.

„Informațiile preliminare au indicat că încărcătura consta în produse siderurgice provenind din Rusia, care sunt supuse sancțiunilor extinse asupra Rusiei”, a declarat Vama Finlandeză într-un comunicat.

„Conform evaluării experților de la Vama Finlandeză, oțelul structural în cauză intră sub incidența sancțiunilor sectoriale ale UE”, se arată în comunicat.

„Importul unor astfel de bunuri sancționate în UE este interzis în temeiul regulamentelor UE privind sancțiunile.”

Vama finlandeză a declarat că investighează în prezent „aplicabilitatea legislației UE privind sancțiunile în acest caz”.

Marfa a fost reținută în așteptarea clarificărilor, a precizat acesta, iar Vama Finlandeză a deschis o anchetă preliminară „în vederea lansării unei investigații premergătoare procesului privind o posibilă încălcare a sancțiunilor”.

Poliția finlandeză a declarat miercuri că investighează incidentul cablului deteriorat drept „infracțiune privind daune materiale grave, tentativă de a provoca daune materiale  și interferență gravă privind telecomunicațiile”.

Nava nu este înscrisă în registrele oficiale de sancțiuni ale UE însă baza de date Open Sanctions a semnalat anterior Fitburg ca navă de interes, o calificare adesea folosită pentru a identifica navele potențial implicate în eludarea sancțiunilor legate de Rusia.

„Război hibrid”

Nava Fitburg arborează pavilionul St. Vincent și Grenadine și este operată de o companie turcă. Cei 14 membri ai echipajului- cetățeni din Rusia, Georgia, Azerbaidjan și Kazahstan - au fost reținuți și urmează să fie interogați de poliția finlandeză.

Doi dintre membrii echipajului au fost arestați joi, iar alți doi au primit interdicție de călătorie, a declarat poliția, refuzând să dezvăluie naționalitățile sau rolurile lor în cadrul echipajului.

Infrastructura energetică și de comunicații, inclusiv cablurile și conductele subacvatice, a fost avariată în Marea Baltică în ultimii ani.

De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, mulți experți și lideri politici au considerat presupusul sabotaj al cablurilor ca parte a unui „război hibrid” purtat de Rusia împotriva țărilor occidentale.

Înaltul comisar al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a declarat joi că Europa „rămâne vigilentă”, în măsura în care infrastructura sa critică este „expusă unui risc ridicat de sabotaj”.

„UE va continua să își consolideze infrastructura critică, inclusiv prin investiții în cabluri noi, consolidarea supravegherii, asigurarea unei capacități de reparații sporite și luarea măsurilor împotriva flotei din umbră a Moscovei, care acționează și ca rampă de lansare pentru atacuri hibride”, a scris ea pe X.

Cablul avariat miercuri este deținut de grupul finlandez de telecomunicații Elisa și este situat în zona economică exclusivă a Estoniei. Elisa a declarat că serviciile sale au fost redirecționate și că avariile nu au afectat clienții.

Finlanda s-a confruntat cu Incidente similare

În decembrie 2024, autoritățile finlandeze au urcat la bordul petrolierului Eagle S, cu legături cu Rusia, despre care anchetatorii au declarat că avariase cabluri electrice și legături de telecomunicații în Marea Baltică, trăgând ancora de-a lungul fundului mării.

Cazul respectiv a fost respins de o instanță finlandeză în octombrie, după ce procurorii nu au reușit să dovedească intenția.

