Elena Udrea vrea să recupereze la Înalta Curte o parte din banii confiscați în dosarul Hidroelectrica

Fostul ministrul al dezvoltării și turismului, Elena Udrea, a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel București prin care i-a fost respinsă recuperarea a 900.000 de euro, o parte din suma confiscată în dosarul Hidroelectrica, notează Libertatea.

Banii reprezintă valoarea pachetului majoritar de acțiuni la SC Editura Evenimentul Zilei și Capital SRL, pachet care, în anul 2011, a făcut obiectul traficului de influență de care Elena Udrea a fost acuzată în favoarea afaceristului Bogdan Buzăianu. Luna trecută, Curtea de Apel București a respins pe fond contestația depusă de Elena Udrea.

Avocatul Elenei Udrea: Acțiunile Evenimentului zilei și Capital există

Apărarea Elenei Udrea susține că instanța a confundat produsul infracțiunii cu echivalentul său în bani și că măsura confiscării ar fi fost aplicată nelegal. Avocatul acesteia a arătat în fața instanței că produsul infracțiunii susceptibil de confiscare specială îl reprezintă acțiunile deținute la Editura Evenimentul Zilei și Capital, nu o sumă de bani.

„Această confiscare, în echivalent în lei se poate face dacă bunul nu mai există, dar este de notorietate faptul că acțiunile Evenimentului zilei și Capital există, dar au rămas în proprietatea titularului actual cu privire la care instanța apreciază că a fost folosit ca paravan”, a susținut avocatul Elenei Udrea, potrivit documentelor consultate.

Apărarea a mai afirmat că, prin confiscarea sumei de 900.000 de euro, Elena Udrea ar fi sancționată de două ori pentru aceeași faptă.

Poziția Parchetului: confiscarea este justificată și coerentă

Reprezentantul Parchetului a respins argumentele apărării, arătând că nu există contradicții între considerentele hotărârii atacate și dispozitivul acesteia în ceea ce privește măsurile de siguranță dispuse.

În ședința din 2 decembrie 2025, procurorul a explicat că suma de 900.000 de euro a făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor în cauza în care procesul penal a încetat ca urmare a prescripției.

„Este vorba despre suma de 900.000 de euro, care a făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor în cauza în care s-a dispus încetarea procesului penal față de contestatoare pentru această infracțiune, sumă care, de altfel, a fost inclusă în obiectul infracțiunii de trafic de influență, respectiv suma promisă, inițial 5.000.000 de euro, din care instanța de fond, în mod justificat, a reținut că petenta contestatoare a primit suma de 2.500.000 de euro pentru exercitarea influenței”, a arătat reprezentantul Ministerului Public.

Udrea a scăpat de acuzațiile în dosarul Hidroelectrica

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus definitiv, în iunie 2024, încetarea procesului penal împotriva Elenei Udrea în dosarul Hidroelectrica, în care aceasta era acuzată de trafic de influență și spălare a banilor, în legătură cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu. Aceeași soluție a fost pronunțată și în cazul jurnalistului Dan Andronic, acuzat de mărturie mincinoasă.

Prescrierea faptelor fusese constatată anterior, la judecarea dosarului pe fond de Curtea de Apel București, în aprilie 2023. Instanța supremă a respins apelurile formulate de DNA și de Elena Udrea, menținând soluția de încetare a procesului penal, dar a stabilit totodată că fosta ministră trebuie să achite suma de 3,4 milioane de euro.

La momentul pronunțării deciziei definitive, Elena Udrea se afla în penitenciarul Târgșor, unde executa pedeapsa primită în dosarul „Gala Bute”.