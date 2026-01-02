O nouă criză a apei lovește patru localități din Brașov în urma unui incident ecologic

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat o misiune de sprijin pentru comunităţile din judeţul Braşov afectate de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic produs la sursa de captare.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, anunţă că sprijină comunităţile afectate de sistarea furnizării apei potabile, în urma incidentului ecologic produs la sursa de captare.

Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi în acest moment, din patru localităţi.

”​Echipajele ISU Braşov au acţionat cu prioritate în oraşul Victoria, asigurând necesarul de apă potabilă pentru instituţiile publice critice, respectiv Căminul de Bătrâni, Spitalul Orăşenesc Victoria şi primăria. Astfel, au fost folosite două rezervoare, puse la dispoziţie de Compania Apa Braşov, care au o capacitate a câte 1.000 de litri fiecare. Până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri. Pentru ziua de mâine, autorităţile locale din Ucea au solicitat 2.000 de litri de apă potabilă”, precizează DSU într-o postare pe Facebook.

​În ceea ce priveşte localitatea Viştea, necesarul de apă potabilă pentru populaţie este asigurat în acest moment prin grija autorităţilor locale, care monitorizează constant situaţia din teren. Departamentul pentru Situaţii de urgenţă precizează că aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi în acest moment, din toate cele 4 localităţi.

.Această criză a apărut ca urmare a accidentului rutier din 30 decembrie (zona Arpaşul Mare), unde deversarea de motorină din rezervorul autocamionului a poluat izvorul ce alimentează cele patru localităţi.

De la momentul întreruperii alimentării cu apă, autorităţile locale au luat măsuri pentru asigurarea necesarului de apă potabilă populaţiei afectate.

​”Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, rămâne la datorie, oferind suport constant comunităţilor afectate”, mai arată DSU.