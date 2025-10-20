search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Bucureştenii din peste 250 de blocuri rămân fără apă caldă şi căldură

Publicat:
Ultima actualizare:

Termoenergetica anunţă lucrări de reparații la rețeaua termică din mai multe zone ale Bucureștiului, după apariția unor noi avarii, astfel că aproximativ 250 de blocuri vor fi afectate temporar de întreruperile de apă caldă și căldură.

Mii de bucureşteni rămân fără apă caldă şi căldură. FOTO: arhivă
Mii de bucureşteni rămân fără apă caldă şi căldură. FOTO: arhivă

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat luni, printr-un comunicat distribuit pe Facebook, 20 octombrie că, în zilele următoare, vor fi efectuate lucrări de remediere a mai multor avarii apărute recent pe conductele rețelei termice din Capitală.

Intervențiile vizează mai multe sectoare ale orașului și vor avea durate diferite, în funcție de gradul de complexitate al fiecărei reparații.Potrivit companiei, în aproximativ 250 de blocuri din Capitală urmează să fie întreruptă furnizarea de apă caldă şi căldură, duă cum urmează:

1. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, pe Strada Smaranda Brăescu, racordul punctului termic „6 Aviației”din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (20 de blocuri și imobile), din data de 20 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 21 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având 38 de ani de funcționare.

2. Rețeaua termică primară – conductă Dn 150mm, pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, racordul punctului termic „Nicolae Racotă” din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (23 de blocuri și imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având 49 de ani de funcționare.

3. Rețeaua termică primară – conductă Dn 150mm, pe Șoseaua Nicolae Titulescu, racordul punctului termic „2 Victoriei” din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (4 blocuri și imobile), din data de 22 octombrie 2025, ora 08:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

4. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Străzii Radovanu, racordul punctului termic „3 Fundeni” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, din data de 20 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1979, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

5. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Aleea Hobița, racordul punctului termic „17 + 4 Pantelimon” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 8 blocuri, din data de 20 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1978, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

Citește și: Sute de blocuri din Capitală au rămas fără apă caldă sau se confruntă cu o furnizare deficitară

6. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Străzii Slt. Cristescu Dima, racordul punctului termic „19 Pantelimon” din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, din data de 22 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 24 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1978, această porțiune de rețea având peste 45 de ani de funcționare.

7. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcărești din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (129 de blocuri și 2 agenți economici), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

8. Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, în zona Șoseaua Alexandriei, racordul punctului termic „8 Alexandria”, Sectorul 5. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (10 blocuri), din data de 20 octombrie 2025 până în data de 22 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1979, această porțiune de rețea având aproape 46 de ani de funcționare.

9. Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în intersecția Bulevardului 1 Mai cu strada Brașov din Sector 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator. Perioada activității va fi din 21 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 23 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1970, această porțiune de rețea având aproape 55 de ani de funcționare.

10.  Rețeaua termică primară – conductă Dn 200mm, la intersecția străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, racordul punctului termic ”3/7” din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii în căminul de aerisire a conductei de tur (Dn 50 mm), care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (20 de blocuri). Perioada activității va fi în data de 23 octombrie 2025, între orele 09:00 – 22:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1998, această porțiune de rețea având aproape 27 de ani de funcționare.

Termoenergetica reaminteşte că finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, şi a pus la dispoziţia clienţilor mesaje preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

București

