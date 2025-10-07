Video Stația de metrou Eroilor, inundată după ploile torențiale din Capitală. Metrorex: „Echipele au intervenit rapid”

Ploile torențiale care au lovit Capitala marți seară au provocat probleme nu doar la suprafață, ci și în subteran. Stația de metrou Eroilor a fost inundată, după ce apa s-a infiltrat prin tavan, imaginile devenind virale pe rețelele de socializare.

„Stația de metrou Eroilor, plouă… și în subteran!”, este mesajul care însoțește filmarea distribuită pe pagina de Facebook București FM.

În urma incidentului, Metrorex a transmis că echipele de intervenție au acționat rapid pentru a elimina efectele infiltrațiilor.

„Echipele de specialitate acţionează prin monitorizarea staţiilor, galeriilor şi căilor de acces, cu scopul de a interveni prompt pentru remedierea oricăror situaţii cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile. În unele staţii, infiltraţiile au fost mai pronunţate (ex: Eroilor 1), însă salariaţii Metrorex, împreună cu firma de curăţenie şi partenerii contractuali, au intervenit rapid şi au înlăturat efectele”, a transmis compania pe Facebook.

Reprezentanții Metrorex au mai precizat că traficul subteran se desfășoară normal, fără perturbări, și că se menține legătura permanentă cu autoritățile pentru monitorizarea situației.

Incidentul a avut loc în contextul Codului Roșu de ploi abundente emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru București și mai multe județe din sudul țării. Avertizarea este valabilă până miercuri, la ora 15:00, și anunță cantități de apă ce pot depăși local 120 de litri pe metru pătrat.