Video Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară: „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața. Mulțumim, Doamne, pentru darul primit”

Laura Cosoi a anunțat chiar de ziua ei că este însărcinată și că va deveni mamă pentru a cincea oară. Vedeta se află în prezent în vacanță în Thailanda, alături de soț și de cele patru fiice ale lor.

Laura Cosoi a împlinit 44 de ani.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața, viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne, pentru darul primit”, a scris actrița pe Facebook.

Postarea este însoțită de un scurt videoclip în care le dezvăluie celor dragi vestea sarcinii.

Laura Cosoi este deja mama a patru fetițe: Rita, Vera, Lara și Aida.

Laura Cosoi a devenit mamă pentru prima dată în anul 2018, atunci când a născut-o pe Rita, potrivit Click.

În familia Laurei Cosoi a devenit deja o tradiție ca toate fetițele sale să fie botezate în Maramureș.