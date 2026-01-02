search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Haos în Bulgaria după trecerea la euro: „Nu plăti cu euro, că n-am să dau rest”

Publicat:

La final de decembrie, bulgarii au stat la cozi imense la bănci, pentru a preschimba moneda națională leva în euro, încercând să fie pregătiți pentru ziua de 1 ianuarie, când au trecut în mod oficial la moneda euro. Dar pare că acest lucru nu a fost suficient: oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți, care spun că nu au să le dea rest, preferând leva în locul monedei blocului comunitar.

100 de leva lângă 50 de euro
Bulgaria a trecut oficial la moneda euro FOTO Profimedia

Pe 1 ianuarie, Bulgaria a devenit a 21-a țară din Uniunea Europeană care a adoptat moneda unică.Guvernul acestei națiuni balcanice cu 6,4 milioane de locuitori prezintă această măsură drept un pas decisiv pentru consolidarea economiei și combaterea corupției.

Pe străzile capitalei Sofia, însă, optimismul este amestecat cu neliniște. În timp ce unii bulgari văd moneda euro ca pe un pas logic în integrarea europeană a țării, alții își fac griji cu privire la impactul acesteia asupra vieții de zi cu zi.

Într-un magazin din centrul Sofiei, creatoarea de modă pentru femei Mirella Bratova spune pentru RFI că adoptarea monedei euro îi va simplifica afacerea.

Am clienți în Uniunea Europeană, dar și în Statele Unite. Majoritatea cumpără online sau în magazinele noastre de aici, din Sofia, din Regatul Unit și din Republica Cehă. În relațiile noastre cu acești clienți, dar și cu furnizorii noștri europeni, vor exista mai puține cheltuieli legate de cursul de schimb. Totul va fi mai simplu”, a spus ea.

O europeană convinsă, femeia în vârstă de 60 de ani consideră schimbarea ca fiind demult așteptată. Pentru ea, „adoptarea monedei euro este ultima piesă din puzzle-ul integrării Bulgariei în Europa”.

Europenii sunt invitați să aleagă o temă pentru noile bancnote euro, „mai ușor de înțeles”

Preferă leva

Nu toată lumea îi împărtășește entuziasmul. Georgi, un antreprenor în vârstă de 47 de ani, regretă abandonarea leva, moneda națională a Bulgariei.

Moneda noastră reprezintă identitatea noastră națională, sufletul nostru bulgar”,mărturisește el. „Dar totul a fost decis cu ușile închise. Guvernul a decis să treacă la euro fără a consulta națiunea. Oamenii sunt complet nepregătiți pentru asta”.

Îngrijorările sale reflectă și o neliniște mai generală. La fel ca mulți bulgari, Georgi se teme că intrarea în vigoare a monedei euro va împinge prețurile în sus. Economiștii observă că prețurile alimentelor crescuseră deja cu 5% față de anul precedent în noiembrie, chiar înainte de trecerea la moneda euro.

„Nu-mi da euro-ul ăla, n-am ce să-ți dau rest! Lucrez cu leva!”

Presa bulgară a făcut un reportaj care redă cu acurateţe sentimentele bulgarilor, puşi în ipostaza de a plăti cu euro în loc de leva.

Vânzătoarea Nelly de la singura tarabă deschisă pe 1 ianuarie la piața de pe strada Mladezhka din Plovdiv îi răspunde unui client care vrea să cumpere pere și scoate o bancnotă de 10 euro, scrie 24chasa.bg. O lasă lângă lăzile cu fructe, dar se plânge că nu are monedă europeană.

Lucrez cu leva, domnule”, repetă Nelly politicos, dându-i două pere pentru 3,70 leva. Clientul este nevoit să bage din nou mâna în portofel pentru a scoate o monedă de cinci leva. Femeia îi dă înapoi 1,30 leva.

Citește și: Mii de bulgari au ieșit în stradă la Sofia pentru a contesta bugetul pe 2026 și adoptarea euro

Speram doar să fac prima mea achiziție în euro și nu s-a întâmplat”, a comentat bărbatul. Nelly își cere scuze.

„Nu suntem pregătiți pentru acest tip de plată. Fiica mea este casieriță într-un magazin din satul Parvenets din Plovdiv. M-a sunat la telefon acum ceva timp: «Mamă, e oribil! O femeie în vârstă face cumpărături astăzi, casa de marcat arată suma de 17 euro și îmi dă 17 leva. Cum o să ne descurcăm?»”, descrie Nelly discuţia.

Şi taximetriștii din Plovdiv lucrează în prezent în mare parte cu leva. „În ajunul Anului Nou, am plătit doar în leva. Va dura ceva timp să ne adaptăm la noua monedă”, explică unul dintre ei.

Dificultate în a face rost de noile monede

Cu puțin timp înainte de trecerea la euro, mulți bulgari au reclamat dificultăți în a obține noile bancnote și monede. În același timp, băncile le-au recomandat să își asigure rezerve de numerar, avertizând asupra posibilelor întreruperi ale plăților cu cardul și retragerilor de la bancomate în noaptea de Revelion.

Cu toate acestea, plăţile în leva vor continua să fie acceptate pe tot parcursul lunii ianuarie, ceea ce reprezintă o provocare pentru comercianţi.

Ce scrie presa bulgară despre tranziție

Presa bulgară este divizată: o parte vede trecerea la moneda europeană ca pe o șansă de modernizare și stabilitate, iar alta insistă pe riscul scumpirilor, invocă pierderea identității și haosul politic.

Multe publicații economice subliniază beneficii precum dobânzi mai mici, mai multe investiții străine și integrare mai profundă în piața unică europeană.​

Articolele pro-euro citează frecvent sondaje în care companiile susțin masiv trecerea la euro (peste două treimi dintre firme fiind favorabile), accentuând avantajele pentru comerț, turism și plăți fără conversie valutară, scrie Hotnews.​

O altă parte a presei bulgare însă dă mult spațiu temerilor de scumpiri „speculative” odată cu trecerea la euro, mai ales la alimente și servicii de bază, comparând situația cu experiența Croației.

Sunt citate și sondaje în care aproximativ jumătate sau mai mult din populație se teme de inflație și de pierderea unei părți din suveranitatea economică și identitatea națională legată de leva.

Citește și: Bulgaria se pregătește să intre în zona euro pe fondul crizei politice și dezinformării pro-ruse

Presa locală explică tehnic procesul: perioada de dublă afişare a prețurilor, drepturile consumatorilor și mecanismele prin care autoritățile pot sancționa majorările „nejustificate” de prețuri.

E drept, o parte din economia subterană a Bulgariei iese la lumină odată cu trecerea la euro. În ultimele zile din 2025, a existat un val de depuneri de numerar cu proveniență discutabilă: „împrumuturi” restituite după 50 de ani, plăți întârziate cu 20 de ani, avansuri pentru contracte încă nesemnate sau bani „găsiți” în casa bunicilor chiar înainte de vânzare.

Se observă și un boom al cumpărării de mașini noi, cu o creștere de 27,4% într-un an, ceea ce plasează Bulgaria pe locul doi în UE. Există suspiciuni că o parte dintre achizițiile, mai ales de lux, sunt finanțate cu astfel de fonduri.

Rata de conversie: 1 EUR = 1,95583 BGN

Înainte de Bulgaria, Croaţia, în ianuarie 2023, a fost ultima ţară care a adoptat moneda unică, introdusă iniţial la 1 ianuarie 2002 în douăsprezece ţări ale UE.

Aderarea Bulgariei la euro va ridica la peste 357 de milioane numărul de europeni care utilizează moneda unică, potrivit cifrelor Comisiei Europene.

loading Se încarcă comentariile...
