Vineri, 2 Ianuarie 2026
Schimbare importantă la vârful grupului care deţine Europa FM. Cine este noul CEO: „Vom aduce un refresh necesar”

Publicat:
Ultima actualizare:

Mutarea începutului de an în radio. Actualul CEO de la Europa FM se retrage, iar în loc vine cel care a condus postul de radio Digi FM în ultimii zece ani.

Cătălin Ivan, noul CEO al Europa FM FOTO: Digi FM
Cătălin Ivan, noul CEO al Europa FM FOTO: Digi FM

Poziţia de CEO al grupului Europe Developpement International este ocupată, de la 1 ianuarie, de Cătălin Ivan, care acum va conduce, din această poziţie, trei posturi de radio: Europa FM, Virgin Radio şi Vibe FM.

Cătălin Ivan a lucrat aproape 11 ani în grupul Digi, din care zece ani a condus postul de radio Digi FM, în calitate de Radio Manager.

"Sunt onorat să conduc Europa FM, Virgin Radio şi Vibe FM într-o nouă etapă. Ne sprijinim pe profesionalismul echipelor care au construit unele dintre cele mai de încredere branduri din media, cu strategii adaptate pieţei radio de astăzi şi mediului digital în creştere. Împreună vom proteja identitatea şi valorile care au definit aceste branduri şi vom aduce un refresh necesar prin conţinut relevant şi de calitate pentru ascultătorii de acum şi noii ascultători pe care suntem pregătiţi să îi atragem", a spus Cătălin Ivan pentru Pagina de Media.

Ivan o va înlocui pe Zuzana Haskova, care în ultimii patru ani a fost CEO al grupului, dar care rămâne în companie în calitate de preşedinte al Consiliului de Adiministraţie pe cele două firme care operează licenţele din România (Europe Developpement International şi Radio XXI).

"A fost o bucurie să conduc oameni atât de dedicaţi din echipele Europa FM, Virgin Radio România şi Vibe FM. Având în vedere numărul mare de proiecte în care sunt implicată, am decis să mă retrag din funcţia de CEO. Voi continua însă să coordonez strategia grupului din rolul de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Succesorul meu are un background solid în industria radio şi sunt convinsă că va contribui la dezvoltarea şi consolidarea celor trei staţii", a spus Zuzana Haskova.

Grupul care deţine Europa FM îi are ca acţionari pe cei de la Czech Media Invest, după ce grupul Lagardere a vândut în 2018 operaţiunile radio din mai multe ţări, inclusiv România.

