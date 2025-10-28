Ciucu face bilanțul promisiunilor nerealizate de foștii primari ai Capitalei: „Rușinea e prea mare ca să promit cai verzi pe pereți”

Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu a criticat promisiunile neonorate ale fostelor administrații și a spus că preferă „lucruri modeste, dar realiste”. El a scris, într-o postare pe Facebook, despre dificultatea de a promite proiecte mărețe în fața realității administrative din București.

Ciprian Ciucu a relatat că și-a început ziua cu gândul de a lucra la programul său de guvernare pentru București, însă o carte de administrație publică primită de la profesorul Dragoș Dincă l-a făcut să reflecteze la eșecurile anterioare ale Capitalei.

„M-am retras în bucătărie, mi-am pus căștile, mi-am pus niște Amorphis (eu așa lucrez din studenție, pe acorduri de rock) cu gândul să mă apuc de scris la programul de guvernare pentru București”, a scris edilul într-o postare pe Facebook.

El a spus că, înainte de a ajunge la conținutul cărții, a fost lovit de preambulul care rezuma promisiunile neîndeplinite ale ultimilor primari ai Capitalei.

„Verdictul specialiștilor este frapant”, a notat Ciucu, citând din lucrare: Dintre proiectele promise, re-promise, reluate și mult trâmbițate:

• NU s-a redus timpul petrecut în trafic cu 40%, ci a crescut!

• Nu s-a realizat centura verde a Capitalei!

• Nu s-au construit cele 15 mari parcări!

• Nu s-au realizat cei 130 de km de metrou de suprafață!

• Nu s-au modernizat cei 50 de km de linie de tramvai!

• Nu s-au construit școli, grădinițe și creșe noi, se învață în 3 schimburi (erau promise 30 de grănițe și 150 de școli cu program after-school)!

• Nu s-au achiziționat suficiente tramvaie și autobuze!

• Nu s-au realizat sutele km de piste de biciclete!

• Nu s-au atras miliardele de euro din fonduri europene!

• Nu s-a modernizat în ritm alert rețeaua electrică;

• Nu s-au consolidat clădirile cu risc seismic;

• Nu s-a realizat aproape nimic!"

„Rușinea e prea mare, nu pot minți oamenii”

După această lectură, Ciucu spune că i s-a părut ipocrit să lanseze promisiuni „cai verzi pe pereți” într-un oraș în care problemele persistă de ani de zile. „Of, Doamne! Cum să mă mai apuc eu acum să promit cai verzi pe pereți când știu realitatea, când știu nivelul scăzut al capacității administrative? Nivelul foarte scăzut de a concepe și a finaliza proiecte de investiții, de a atrage fonduri și de a gestiona bugete?”, a scris primarul.

Candidatul PNL a adăugat că, în ciuda tentației de a prezenta un program spectaculos, preferă sinceritatea și pragmatismul: „Hai, scrie, Ciucule, scrie! Scrie și promite! Dar rușinea e prea mare, nu pot minți oamenii... Va trebui să-mi asum câteva lucruri mai modeste, dar realiste, plecând de la realitatea pe care o cunosc”.

În finalul mesajului, Ciucu ridică o întrebare retorică despre cât de dispus este electoratul să sprijine un program bazat pe reforme și nu pe promisiuni spectaculoase: „Te votează oare cineva dacă asumi o reformă administrativă ca la carte, pentru ca mai apoi să faci proiectele din categoria celor de mai sus?”