Coșmarul unei românce în Italia: drogată și agresată sexual de soțul prietenei sale. „Mi-a fost pus ceva în băutură”

O româncă în vârstă de 36 de ani a fost victima unui atac sexual comis de un bărbat de 47 de ani, tot de naționalitate română, în Italia. Agresorul este soțul prietenei victimei, care a fost arestat după ce femeia a depus plângere la poliție.

Femeia s-a prezentat inițial la camera de gardă a unui spital, unde a declarat că a fost agresată după ce a petrecut noaptea la locuința unor prieteni.

În plângerea depusă, aceasta a relatat că bărbatul ar fi profitat de starea ei de confuzie și amețeală, provocată de consumul unei băuturi alcoolice căreia i-ar fi fost adăugate și benzodiazepine.

„Mi-a fost pus ceva în băutură”, le-a spus victima anchetatorilor, potrivit stiridiaspora. Ea a mai spus că starea ei de somnolență severă a împiedicat-o să se apere sau să ceară ajutor.

După ce și-a recăpătat parțial conștiența, femeia a contactat o prietenă, care i-a oferit sprijin și a încurajat-o să meargă la autorități.

Ancheta carabinierilor a confirmat declarațiile victimei. Pe baza probelor strânse, bărbatul de 47 de ani a fost reținut și ulterior arestat.

Investigațiile au scos la iveală că agresorul avea antecedente de violență domestică. Soția sa ar fi fost victima unor atacuri fizice repetate, care i-au provocat tăieturi și fracturi, însă aceasta se temea să depună plângere.