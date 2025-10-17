Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale Institutului pentru Fizica Pământului

Explozia produsă vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova a fost atât de puternică încât a fost detectată de stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

„Două dintre stațiile seismice instalate pe teritoriul Bucureștiului au detectat și înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova. Stația BFER, situată în cartierul Ferentari, Stația BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint”, a transmis Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Specialiștii precizează că energia degajată în urma deflagrației a fost echivalentă cu cea produsă de un cutremur cu magnitudinea locală de 1,2 (Ml).

„Aceste înregistrări subliniază eficiența și necesitatea acestor instrumente esențiale în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice”, a adăugat INFP.

Explozia a avut loc vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, soldându-se cu trei morți și 13 răniți. Autoritățile au confirmat că deflagrația a fost provocată cel mai probabil de o acumulare de gaze.