Video Cum arată Wuling Binguo EV, cea mai ieftină mașină electrică din lume. Cât costă

Într-o piață auto chineză în plină expansiune cu vehicule electrice, SAIC-GM-Wuling dezvăluie versiunea 2025 a modelului său Binguo EV, o mașină electrică de oraș care își propune să democratizeze mobilitatea cu emisii zero, cu un preț deosebit de competitiv.

SAIC-GM-Wuling (SGMW) este o societate mixtă tripartită înființată în 2002, rezultatul unei alianțe între gigantul chinez SAIC Motor (50,1% din acțiuni), producătorul american General Motors (34%) și Wuling Group, redenumit acum Guangxi Auto (15,9%), scrie Frandroid.

Această colaborare strategică face parte din politica de deschidere a pieței auto chineze și răspunde ambițiilor General Motors de a cuceri segmentul vehiculelor utilitare ușoare și al mașinilor de oraș accesibile din China.

Încă de la înființare, SAIC-GM-Wuling s-a impus ca un jucător cheie pe piața chineză a vehiculelor economice, cu fabrici de producție situate în principal în Liuzhou, în Regiunea Autonomă Guangxi.

Marca Wuling a devenit sinonimă cu vehicule practice, fiabile și accesibile, servind drept o rampă de lansare ideală pentru ofensiva electrică a grupului. Subliniez aici „a devenit” deoarece vehiculele grupului Wuling din 2002-2012 nu mi-au inspirat încredere… Acum au ajuns la un bestseller în China cu MiniEV , iar feedback-ul utilizatorilor este destul de pozitiv.

Wuling Binguo EV din 2025 păstrează filosofia de design „retro-drăguț” care l-a făcut atât de popular, încorporând în același timp îmbunătățiri subtile, dar semnificative.

Partea frontală beneficiază de o grilă reproiectată, cu elemente cromate mai discrete, în timp ce stopurile adoptă o nouă semnătură luminoasă LED, mai modernă și mai eficientă din punct de vedere energetic.

Dimensiunile rămân compacte, la 3.950 mm lungime, 1.708 mm lățime și 1.580 mm înălțime, poziționând Binguo în categoria mașinilor de oraș sub 4 metri, un segment deosebit de popular în mediul urban. Noile jante de 15 inch, cu designul lor aerodinamic optimizat, contribuie la îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil.

Interior modernizat

Interiorul modelului Binguo EV 2025 a primit o atenție specială odată cu introducerea unui nou ecran tactil de 10,25 inci, care încorporează cele mai noi tehnologii de conectivitate. Sistemul de infotainment acceptă acum conectivitate wireless pentru smartphone-uri, navigație GPS în timp real și servicii de streaming muzical.

Materialele din interior sunt predominant din plastic dur, precum ABS: cotiera centrală, montanții ușilor, bordul etc. Există câteva inserții din plastic moale la atingere, iar tapițeria scaunelor oferă un confort adecvat.

În ciuda dimensiunilor sale compacte, spațiul interior rămâne decent, cu o capacitate optimizată pentru patru pasageri adulți. Judecând după fotografiile lui Vincent , pare cel puțin la fel de spațios ca un Fiat 500 și puțin mai bun decât Dacia Spring.

Specificații tehnice detaliate

Gama Binguo EV 2025 este disponibilă în trei versiuni distincte, fiecare adaptată nevoilor specifice de utilizare. Versiunea Lite de bază dispune de un motor electric de 30 kW care produce 41 de cai putere și un cuplu de 110 Nm. Această configurație, alimentată de o baterie LFP de 17,3 kWh, oferă o autonomie WLTP de aproximativ 160 de kilometri, cu o viteză maximă limitată la 100 km/h. Încărcarea durează 3,5 ore cu alimentare de la curent alternativ sau 30 de minute cu alimentare de la curent continuu pentru a trece de la 30% la 80% încărcare.

Versiunile Standard și Extended beneficiază de un motor mai puternic de 50 kW, echivalentul a 68 de cai putere, cu un cuplu crescut la 150 Nm pentru performanțe dinamice îmbunătățite. Versiunea Standard include o baterie de 31,9 kWh care oferă o autonomie WLTP de 270 de kilometri, în timp ce versiunea Extended, echipată cu un pachet de baterii de 37,9 kWh, atinge o autonomie de 350 de kilometri.

Ambele versiuni permit o viteză maximă de 120 km/h. Timpii de încărcare variază de la 5,5 ore pentru versiunea Standard la 6,5 ​​ore pentru versiunea Extended folosind curent alternativ și, respectiv, 35 până la 40 de minute folosind curent continuu pentru un ciclu de încărcare de la 30 la 80%.

Prizele de încărcare CA și CC sunt situate pe aripile față stânga și respectiv dreapta:

Poziționarea pe piață și strategia de stabilire a prețurilor

Prețul modelului Binguo EV 2025 reflectă o strategie de democratizare a mobilității electrice. Cu un preț de pornire de 56.800 de yuani (aproximativ 7.900 de euro) pentru versiunea Lite, acesta se poziționează ca una dintre cele mai accesibile mașini electrice de pe piața globală.

Această politică agresivă de prețuri se bazează pe mai mulți factori: costuri de producție optimizate prin asocierea în participațiune cu GM, utilizarea unor tehnologii dovedite, dar simplificate, și economii de scară posibile datorită volumelor de producție chinezești. Subvențiile guvernului chinez pentru vehiculele electrice contribuie, de asemenea, la menținerea unor prețuri atractive pentru consumatori.

Versiunea extinsă, poziționată la 89.800 de yuani (aproximativ 12.500 de euro), rămâne deosebit de competitivă față de mașinile termice echivalente de oraș, oferind în același timp avantajele motorizării electrice: funcționare silențioasă, cuplu instantaneu și costuri de funcționare reduse.

Probleme de mediu și sustenabilitate

Dincolo de avantajele sale economice, Binguo EV 2025 face parte dintr-o abordare ecologică coerentă. Utilizarea bateriilor LFP, care sunt mai ecologice decât tehnologiile NMC, demonstrează un angajament față de mobilitatea electrică durabilă.