search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cum arată Wuling Binguo EV, cea mai ieftină mașină electrică din lume. Cât costă

0
0
Publicat:

Într-o piață auto chineză în plină expansiune cu vehicule electrice, SAIC-GM-Wuling dezvăluie versiunea 2025 a modelului său Binguo EV, o mașină electrică de oraș care își propune să democratizeze mobilitatea cu emisii zero, cu un preț deosebit de competitiv.

Modelul Binguo EV, autoturism electric FOTO: X
Modelul Binguo EV, autoturism electric FOTO: X

 SAIC-GM-Wuling (SGMW) este o societate mixtă tripartită înființată în 2002, rezultatul unei alianțe între gigantul chinez SAIC Motor (50,1% din acțiuni), producătorul american General Motors (34%) și Wuling Group, redenumit acum Guangxi Auto (15,9%), scrie Frandroid.

Această colaborare strategică face parte din politica de deschidere a pieței auto chineze și răspunde ambițiilor General Motors de a cuceri segmentul vehiculelor utilitare ușoare și al mașinilor de oraș accesibile din China.

Modelul Binguo EV, autoturism electric FOTO: X
Modelul Binguo EV, autoturism electric FOTO: X

Încă de la înființare, SAIC-GM-Wuling s-a impus ca un jucător cheie pe piața chineză a vehiculelor economice, cu fabrici de producție situate în principal în Liuzhou, în Regiunea Autonomă Guangxi.

Marca Wuling a devenit sinonimă cu vehicule practice, fiabile și accesibile, servind drept o rampă de lansare ideală pentru ofensiva electrică a grupului. Subliniez aici „a devenit” deoarece vehiculele grupului Wuling din 2002-2012 nu mi-au inspirat încredere… Acum au ajuns la un bestseller în China cu MiniEV , iar feedback-ul utilizatorilor este destul de pozitiv.

Wuling Binguo EV din 2025 păstrează filosofia de design „retro-drăguț” care l-a făcut atât de popular, încorporând în același timp îmbunătățiri subtile, dar semnificative. 

Partea frontală beneficiază de o grilă reproiectată, cu elemente cromate mai discrete, în timp ce stopurile adoptă o nouă semnătură luminoasă LED, mai modernă și mai eficientă din punct de vedere energetic.

Dimensiunile rămân compacte, la 3.950 mm lungime, 1.708 mm lățime și 1.580 mm înălțime, poziționând Binguo în categoria mașinilor de oraș sub 4 metri, un segment deosebit de popular în mediul urban. Noile jante de 15 inch, cu designul lor aerodinamic optimizat, contribuie la îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil.

Interior modernizat

Interiorul modelului Binguo EV 2025 a primit o atenție specială odată cu introducerea unui nou ecran tactil de 10,25 inci, care încorporează cele mai noi tehnologii de conectivitate. Sistemul de infotainment acceptă acum conectivitate wireless pentru smartphone-uri, navigație GPS în timp real și servicii de streaming muzical.

Materialele din interior sunt predominant din plastic dur, precum ABS: cotiera centrală, montanții ușilor, bordul etc. Există câteva inserții din plastic moale la atingere, iar tapițeria scaunelor oferă un confort adecvat.

Citește și: Chinezii lansează cea mai ieftină maşină electrică din lume. Cât costă şi ce autonomie are

În ciuda dimensiunilor sale compacte, spațiul interior rămâne decent, cu o capacitate optimizată pentru patru pasageri adulți. Judecând după fotografiile lui Vincent , pare cel puțin la fel de spațios ca un Fiat 500 și puțin mai bun decât Dacia Spring.

Specificații tehnice detaliate

Gama Binguo EV 2025 este disponibilă în trei versiuni distincte, fiecare adaptată nevoilor specifice de utilizare. Versiunea Lite de bază dispune de un motor electric de 30 kW care produce 41 de cai putere și un cuplu de 110 Nm. Această configurație, alimentată de o baterie LFP de 17,3 kWh, oferă o autonomie WLTP de aproximativ 160 de kilometri, cu o viteză maximă limitată la 100 km/h. Încărcarea durează 3,5 ore cu alimentare de la curent alternativ sau 30 de minute cu alimentare de la curent continuu pentru a trece de la 30% la 80% încărcare.

Versiunile Standard și Extended beneficiază de un motor mai puternic de 50 kW, echivalentul a 68 de cai putere, cu un cuplu crescut la 150 Nm pentru performanțe dinamice îmbunătățite. Versiunea Standard include o baterie de 31,9 kWh care oferă o autonomie WLTP de 270 de kilometri, în timp ce versiunea Extended, echipată cu un pachet de baterii de 37,9 kWh, atinge o autonomie de 350 de kilometri.

Ambele versiuni permit o viteză maximă de 120 km/h. Timpii de încărcare variază de la 5,5 ore pentru versiunea Standard la 6,5 ​​ore pentru versiunea Extended folosind curent alternativ și, respectiv, 35 până la 40 de minute folosind curent continuu pentru un ciclu de încărcare de la 30 la 80%.

Prizele de încărcare CA și CC sunt situate pe aripile față stânga și respectiv dreapta:

Poziționarea pe piață și strategia de stabilire a prețurilor

Prețul modelului Binguo EV 2025 reflectă o strategie de democratizare a mobilității electrice. Cu un preț de pornire de 56.800 de yuani (aproximativ 7.900 de euro) pentru versiunea Lite, acesta se poziționează ca una dintre cele mai accesibile mașini electrice de pe piața globală.

Citește și: VIDEO Oficial francez: Dacia va începe în doi - trei ani să lanseze maşini hibride şi electrice. Cu cât vor fi mai ieftine faţă de modelele Renault de pe piaţă

Această politică agresivă de prețuri se bazează pe mai mulți factori: costuri de producție optimizate prin asocierea în participațiune cu GM, utilizarea unor tehnologii dovedite, dar simplificate, și economii de scară posibile datorită volumelor de producție chinezești. Subvențiile guvernului chinez pentru vehiculele electrice contribuie, de asemenea, la menținerea unor prețuri atractive pentru consumatori.

Versiunea extinsă, poziționată la 89.800 de yuani (aproximativ 12.500 de euro), rămâne deosebit de competitivă față de mașinile termice echivalente de oraș, oferind în același timp avantajele motorizării electrice: funcționare silențioasă, cuplu instantaneu și costuri de funcționare reduse.

Probleme de mediu și sustenabilitate

Dincolo de avantajele sale economice, Binguo EV 2025 face parte dintr-o abordare ecologică coerentă. Utilizarea bateriilor LFP, care sunt mai ecologice decât tehnologiile NMC, demonstrează un angajament față de mobilitatea electrică durabilă.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume
fanatik.ro
image
Viața secretă a lui Vladimir Putin: copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente
libertatea.ro
image
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din Ucraina
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
prosport.ro
image
Pilonul I şi II de pensii în 2026. Care sunt diferenţele dintre cele două
playtech.ro
image
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După 24 de ore! S-a aflat prima victimă a tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de tineri
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, în culmea fericirii de Anul Nou. Vestea frumoasă pe care le-au dat-o fanilor! Se anunță un an grozav pentru ei!
romaniatv.net
image
Prognoza meteo ianuarie 2026. Urmează o vreme cum nu a mai fost niciodată
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
Panna cotta la pahar Sursa foto shutterstock 1490795012 jpg
5 deserturi festive pentru petrecerea dintre ani
clickpentrufemei.ro
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate