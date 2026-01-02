Intervenție de urgență în Munții Vrancei. Două persoane sunt rănite după ce au căzut cu ATV-ul în Râul Putna

Salvamont Vrancea anunţă vineri că două persoane au căzut cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tişiţei. Salvamontiştii au intervenit pentru recuperarea victimelor, care au fost transportate la spital.

Mai multe echipe de intervenție acționează în zona de la intrarea în Chieile Tișiței, județul Vrancea, după ce două persoane au căzut cu ATV-ul în râul Putna. Se pare că este vorba despre un bărbat și o femeie. La fața locului s-au deplasat o autospecială a pompierilor din Tulnici, un SMURD de la Vidra, o ambulanță SAJ o echipă a Salvamont și voluntari ai SVSU Tulnici.

”Salvamont Vrancea anunţă că a intervenit pentru acordarea primului ajutor în cazul a două persoane căzute cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tişiţei. Potrivit salvatorilor, persoanele accidentate au fost preluate de Ambulanţă şi SMURD”, arată Salvamont Vrancea pe pagina de Facebook.

Salvamontiștii din întreaga țară au avut un debut de an extrem de agitat, fiind solicitați să intervină în 41 de situații de urgență în ultimele 24 de ore. În urma acestor intervenții, 42 de persoane au fost salvate, dintre care 19 au necesitat transport la spital cu echipaje medicale.

Dintre cei 42 de turiști salvați, 19 au fost transportați de urgență cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar restul au fost preluați de aparținători după acordul echipajelor.

În paralel, salvamontiștii au răspuns și la 52 de solicitări de informații și sfaturi privind traseele montane, oferind suport turiștilor pentru planificarea drumețiilor în siguranță.