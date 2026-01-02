search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Ghișeul.ro, nefuncțional. Platforma de plăți online pentru taxe și impozite a picat vineri

Publicat:

Platforma ghiseul.ro, prin care contribuabilii plătesc online tot felul de taxe și impozite, a picat vineri, nefiind funcțională de câteva ore.

Ghiseul.ro nu funcționeaza
Ghiseul.ro nu funcționeaza

La ora publicării acestei știri site-ul ghiseul.ro nu funcționează.

image

Statul a reglementat de mai mulți ani posibilitatea de a plăti taxele și impozitele cu o reducere de 10%, dacă plata se face integral până la data de 31 martie.

Încântați de această reducere, foarte mulți români se grăbesc să meargă la ghișeele fizice pentru a-și plăti dările, neștiind că au la îndemână o modalitate mult mai simplă.

„La un click distanță, doar cu telefonul, gratuit, la orice oră din zi și din noapte, plătești sumele datorate statului, evitând drumurile inutile și statul la coadă.

Îți reamintim că nici la plata cu cardul NU se percepe comision, pentru ca totul să fie cât mai simplu pentru tine.

Intră pe www.ghiseul.ro, sau pe aplicațiile mobile #Android și #IOS și descoperă cât de simplu poate fi.

Durează 5 minute sa îți faci cont, să scapi de cozi și drumuri”, a informat în numeroase rânduri Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Modalitățile de plată online a taxelor și impozitelor locale

Pentru a putea plăti online, persoanele fizize trebuie să-și facă un cont pe ghiseul.ro. Sunt două metode prin care puteți obține datele de logare.

Primăria unde aveți obligații de plată vă poate genera datele de logare în urma unei solicitării făcute în acest sens. Puteți solicita date de acces (utilizator și parolă) de la instituția publică la care aveți obligații de plată, dacă instituţia este înregistrată în sistem şi este activă pentru plata cu autentificare. Datele de contact ale Instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate.

Există și metoda online de obținere a datelor de logare. Accesați secțiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro și parcurgeți etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare”.

De asemenea, în calitate de persoană juridică pentru obținerea datelor de acces se recomandă contactarea electronică a direcției taxe și impozite pe raza căreia sunt înregistrate proprietățile în cauză. În cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea vă poate pune la dispoziţie datele de acces în Ghişeul.ro. Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare.

Alte date importante:

- Datele de acces pot fi solicitate online, folosind cardul bancar, doar de către persoane fizice.

- Pentru plata amenzilor nu sunt necesare date de acces (utilizator și parolă).

- Puteți plăti fără autentificare taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

