Departamentul de Stat al SUA, mesaj tranșant pentru americanii din Rusia: „Părăsiți țara, pregătiți și un testament”

Statele Unite își mențin, fără modificări, una dintre cele mai dure avertizări de călătorie la adresa Rusiei, în contextul deteriorării continue a relațiilor dintre Washington și Moscova. Departamentul de Stat le cere cetățenilor americani să evite orice deplasare în Federația Rusă și îi îndeamnă pe cei aflați deja acolo să părăsească imediat țara, invocând riscuri majore de securitate, detenții arbitrare și aplicarea abuzivă a legislației ruse, relatează Fox News.

„Cetățenii americani aflați în Rusia trebuie să plece imediat. Autoritățile ruse îi interoghează și îi amenință frecvent, fără temei, pe cetățenii Statelor Unite”, se arată în avertismentul Departamentului de Stat.

Oficialii americani subliniază că posibilitățile de asistență consulară sunt extrem de limitate, după ce Ambasada SUA de la Moscova și-a redus drastic personalul, iar consulatele americane din Rusia și-au suspendat activitatea. În aceste condiții, americanii care aleg totuși să călătorească în Federația Rusă trebuie să fie conștienți de „riscul unei rețineri pe termen nedefinit”.

Tonul avertismentului este neobișnuit de dur. Departamentul de Stat le recomandă cetățenilor să se deconecteze complet de la conturile de pe rețelele sociale înainte de a intra pe teritoriul rus și să evite orice acces online pe durata șederii.

„Pregătiți un testament“

„Pregătiți un testament și desemnați beneficiari de asigurare sau persoane împuternicite prin procură”, se mai arată în recomandările adresate celor care intenționează să călătorească în Rusia.

Totodată, americanii sunt sfătuiți să reanalizeze decizia de a intra în Rusia cu telefoane, laptopuri sau alte dispozitive electronice, întrucât toate comunicațiile și echipamentele sunt monitorizate de autoritățile ruse. Departamentul de Stat reamintește și că, din cauza sancțiunilor internaționale, cardurile bancare americane nu mai funcționează în Rusia, iar transferurile electronice de bani din SUA către Federația Rusă sunt „aproape imposibile”.

Un alt element de risc major îl reprezintă regiunile ruse aflate la granița cu Ucraina, unde, din octombrie 2022, este în vigoare legea marțială. Autoritățile locale pot institui restricții severe, inclusiv stare de asediu, confiscarea bunurilor, limitarea circulației, reținerea străinilor, relocări forțate și interzicerea adunărilor publice.

„Autoritățile ruse au interogat, reținut și arestat persoane pentru așa-numite «acțiuni împotriva intereselor Federației Ruse»”, avertizează Departamentul de Stat.

Avertismentul vine pe fondul unui nou episod de tensiune între Moscova și Washington. Recent, șeful serviciului rus de informații militare (GRU) a prezentat unui reprezentant al atașatului militar al Ambasadei SUA fragmente despre care susține că ar proveni de la o dronă ucraineană, folosite ca „dovadă” a unei presupuse tentative de atac asupra reședinței lui Vladimir Putin de la Valdai.

Autoritățile ruse afirmă că Ucraina ar fi lansat 91 de drone asupra complexului prezidențial, acuzații respinse categoric de Kiev. Potrivit presei occidentale, CIA l-ar fi informat pe președintele american Donald Trump că nu a existat nicio tentativă de atac asupra lui Putin sau a reședinței sale.