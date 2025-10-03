Ciprian Ciucu a stârnit dezbateri după ce a postat imagini cu o stradă eliberată de mașini parcate pe trotuar: „Ce-au făcut oamenii ăia, și-au vândut mașina?”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook două fotografii comparative – „atunci” și „acum” – cu o stradă din sector, prima poză fiind plină de mașini parcate pe trotuar și cea actuală, fără autoturisme. Postarea a adunat aproape 300 de comentarii în 15 ore și a generat discuții aprinse despre politica edilului privind parcările.

Mulți utilizatori l-au criticat pe Ciucu pentru faptul că, deși a eliberat trotuarele, nu a creat suficiente locuri de parcare. „Ohh, frumos, ce-au făcut oamenii ăia, și-au vândut mașina?”, a scris cineva, iar primarul i-a răspuns: „Deci era mai bine înainte, în viziunea dumneavoastră, nu-i așa? Nu e nevoie să răspundeți, cu astfel de mentalitate nu ne mai facem bine”.

Într-un alt comentariu, edilul a răspuns celor care îi reproșează promisiunile de parcări nerealizate:

„Am făcut 10.000 de parcări. În Sectorul 6 sunt vreo 250.000 de mașini. Continuați să cumpărați mașini ca și cum cineva vă datorează locuri de parcare gratis”.

Problema locurilor de parcare este una mai veche în București, iar Ciprian Ciucu a explicat încă din campania electorală că soluția nu este construirea masivă de parcări, ci schimbarea comportamentului de mobilitate.

Ciucu a arătat atunci că un loc de parcare costă în medie 25.000 de euro, sumă ce nu poate fi recuperată nici în 100 de ani, și a pledat pentru investiții în școli, grădinițe, creșe și parcuri, în locul parcărilor supraetajate.

Chiar dacă reacțiile negative nu lipsesc, edilul Sectorului 6 își menține poziția. Printre zecile de comentarii negative, au fost și câțiva internauți care au salutat inițiativa.

„Felicitări pentru muncă! Dar, comparația cu o țară unde avem impresia că așa arată lucrurile este complet nepotrivită. Ați fost în Bangladesh și ați experimentat așa ceva?”, a scris un utilizator Facebook, făcând referire la descrierea postării publicate de edil: „Europa vs. Bangladesh. Luată de pe grupul Cartierului Grozăvești.” „Felicitări, saltul civilizațional este extraordinar!”, a spus un altul.