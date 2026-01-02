Video Reacția dirijorului care a făcut senzație la Concertul de la Viena, orchestrând aplauzele publicului. „Visez la asta de când eram mic”

Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, a urcat pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, transformând ediția din 2026 într-un spectacol memorabil, plin de energie și emoție. „Când eram mic, regizam concertul ăsta în fața televizorului. Visez la asta din ziua aceea”, a spus dirijorul, pe pagina sa de Facebook.

Pentru prima dată, un dirijor a coborât în sală și a dirijat publicul din mijlocul sălii în timpul Marșului lui Radetzky, stârnind aplauze și entuziasm.

„Când eram mic, regizam concertul ăsta în fața televizorului. Visez la asta din ziua aceea”, a comentat dirijorul, pe pagina sa de Facebook.

„Am văzut cel mai frumos concert de Anul Nou de la Viena și asta exclusiv datorită dirijorului Yannick Nézet-Séguin și energiei lui poznașe, vesele și exuberante. Există aceasta preconcepție că muzica clasică trebuie să fie sobră, scorțoasă și plină de reguli rigide. Well, not today! Ar trebui să fie o lecție pentru mulți faptul că performanța se face și fără băț în fund și că relaxarea și bucuria sunt contagioase, indiferent de statut social. A coborât de pe podium și a înconjurat sala Musikverein cu bagheta în mână, printre spectatori, dirijându-le aplauzele. Evident, sala a explodat, oamenii au scos telefoanele, au râs și au aplaudat, lucru neobișnuit la un eveniment atât de pretențios. A vorbit în 4 limbi despre pace si bunătatea de a accepta diferențele celuilalt, cu un ton super cald și relaxat”, a povestit Carmen Crețu, spectator al concertului.

Dirijorul canadian este cunoscut și pentru stilul său neconvențional: păr blond, sacouri realizate la comandă în culori vii și modele strălucitoare și, uneori, ojă pe unghii, scrie nypost.

→ Imaginea 1/5: Yannick Nézet-Séguin la Concertul de Anul Nou de la Viena FOTO Profimedia

Acesta a purtat un costum creat special de Louis Vuitton, arătând ca un adevărat rockstar al muzicii clasice. Deși presa a dezbătut în trecut orientarea sa sexuală, Nézet-Séguin și-a construit cariera bazată pe autenticitate și pasiune.

Pe lângă spectaculozitatea gesturilor sale, Nézet-Séguin a adus pe scena vieneză cinci lucrări interpretate pentru prima dată la Concertul de Anul Nou, inclusiv compoziții semnate de femei și de compozitori afro-americani.

Printre acestea se numără polka mazur „Sirenen Lieder” de Josephine Weinlich și „The Rainbow Waltz” de Florence Price, prima compozitoare afro-americană recunoscută internațional, care a reușit să se impună în ciuda segregării și rasismului de la începutul secolului XX.

„Muzica poate să ne unească pe toţi”

Înainte de interpretarea celebrului vals „Dunărea Albastră”, dirijorul a transmis un mesaj emoționant de pace și bunătate, vorbind în patru limbi.

„Membrii Filarmonicii din Viena şi cu mine vă dorim în primul rând pacea în inimile voastre, pacea cu oamenii care vă înconjoară şi mai ales pacea între toate naţiunile lumii. Cu pacea vine bunătatea, doar cu bunătatea vine pacea, de aceea vă doresc tuturor bunătate în inimile noastre, bunătatea unul către altul, bunătatea de a accepta diferenţele celuilalt. Muzica poate să ne unească pe toţi, pentru că toţi trăim pe aceeaşi planetă”, a transmis dirijorul canadian.

Citește și: Încă un cântăreț celebru a fost lovit în faţă cu un obiect în timpul unui concert la Viena VIDEO

Spectatorii au fost încântați de energia jovială și pozitivă a dirijorului

„Am văzut cel mai frumos concert de Anul Nou de la Viena și asta exclusiv datorită dirijorului Yannick Nézet-Séguin și energiei lui poznașe, vesele și exuberante. Există această preconcepție că muzica clasică trebuie să fie sobră, scorțoasă și plină de reguli rigide. Well, not today! Ar trebui să fie o lecție pentru mulți faptul că performanța se face și fără băț în fund și că relaxarea și bucuria sunt contagioase, indiferent de statut social”, a spus Carmen Crețu.

„Excepțional! A democratizat muzica clasică. Foarte bună alegere. Bravo, Viena!”, a scris un internaut.

„Nu îmi aduc aminte vreun an în care atât de mulți oameni (români) să fi vorbit cu atâta bucurie şi entuziasm despre concertul de la Viena ca acum. Oameni care au cultură muzicală, merg des la concerte de muzică clasică şi ascultă concertul de la Viena de zeci de ani”, a adăugat o persoană, pe FB.

„Nu am mai văzut până acum așa veselie și interacțiune cu publicul într-un concert de An Nou la Viena! Îmi plac aceste interacțiuni și știu că performanța se face cu disciplină și rigurozitate dar, daca lași libere energiile celor implicați și dragostea lor pentru muzica, poate ieși cu artificii! Ceea ce s-a și întâmplat!Vreți să știți cum arată un om care își iubește meseria? Uitati-va la modul în care canadianul Yannick Nézet-Séguin își trăiește experienta de anul acesta in fața publicului și a Orchestrei Filarmonicii din Viena. Îmi doresc să avem toți veselia asta”, a scris o spectatoare.

„Un concert excepțional, un dirijor inedit, un profesionist care ne-a plăcut mult, a fost parcă mai frumos ca pâna acum”, a comentat altcineva.

„Concertul a fost superb! Dirijorul fantastic! Urmăresc concertele de An Nou de la Viena de când mă știu conștientă pe lume și acesta a fost exact cum spui: o explozie de bucurie! Câtă prospețime! Dansau oamenii în sala, se distrau teribil muzicienii din orchestra, dirijorul a creat cea mai faina atmosferă pe am simtit-o și noi, de partea asta a ecranului.Pentru mine doar bucuria asta contează!”, a scris un internaut.

Suma fabuloasă cu care este plătit

Yannick Nézet-Séguin este și directorul muzical al Operei Metropolitane din New York. Dirijorul canadian ocupă această funcție din 2018 și este și unul dintre cel mai bine plătiți din lume: peste 2 milioane de dolari, anual de la Metropolitan Opera New York, 1,4 milioane dolari de la Philadelphia Orchestra și un contract pe viață cu Orchestre Métropolitain Montreal.

Programul concertului de la Viena a inclus capodopere ale dinastiei Strauss, dar și lucrări de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè și Hans-Christian Lumbye. Din orchestra vieneză a făcut parte și violonista română Adela Frăsineanu.

Concertul de Anul Nou de la Viena 2026 a fost urmărit de peste 50 de milioane de telespectatori din 150 de țări, marcând 68 de ani de tradiție și transformând Orchestra Filarmonicii din Viena într-un adevărat ambasador muzical al Europei.