Cinci ore de resuscitare în încercarea de a salva viața unui tânăr de 28 ani, căzut în râul Olt. Medicii au declarat decesul

Un bărbat în vârstă de 28 ani, scos din apele râului Olt vineri dimineață, 2 ianuarie 2025, a fost declarat decedat, după ce echipajele medicale au luptat cinci ore să-l readucă la viață. Bărbatul a fost preluat în hipotermie și dus la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Râmnicu-Vâlcea.

Accidentul s-a produs vineri, 2 ianuarie 2026, în zona localității Dobroteasa.

„Echipaje din cadrul ISU Olt (Punctul de lucru Dobroteasa) și ISU Vâlcea (Detașamentul Drăgășani și Detașamentul Râmnicu Vâlcea), cu două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție, două bărci cu motor și o ambulanță SMURD, acționează pentru căutarea și salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localității Dobroteasa. De asemenea, au fost alertate echipele de scafandri din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea.

În sprijinul pompierilor acționează și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță.

Primele echipaje ajunse la fața locului au reușit să salveze un bărbat în vârstă de 65 de ani, acesta fiind adus la mal cu semne vitale. Pacientul a fost transportat la UPU Vâlcea”, au transmis inițial reprezentanții inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

La câteva minute s-a transmis că și cel de-al doilea bărbat a fost găsit, scos la mal și predat echipajelor medicale.

Ore de luptă pentru a-i salva viața

Decesul tânărului de 28 ani a fost declarat după cinci ore în care medicii au încercat să-i repornească bărbatului inima. Tânărul care a căzut în râul Olt, vineri-dimineață, 2 ianuarie 2026, se afla la pescuit împreună cu tatăl vitreg. Cei doi s-au aventurat cu barca pe râu, în zona Dobroteasa, județul Olt, încercând să spargă gheața formată. S-au dezechilibrat și au căzut în apă. Alți pescari care au văzut ce s-a întâmplat au alertat imediat autoritățile. Salvatorii ISU Olt l-au scos din apă mai întâi pe bărbatul de 65 ani, acesta, care prezenta semne vitale, fiind predat echipajului medical. Minute bune mai târziu au reușit să scoată și trupul tânărului de 28 ani, după zeci de minute de stat în apa rece ca gheața. Echipajele medicale au început imediat protocolul de resuscitare, pacientul fiind transportat la UPU din carul Spitalului Județean de Urgență Râmnicu-Vâlcea, unde manevrele de resuscitare au fost continuate. După cinci ore de resuscitare, timp în care temperatura corpului a fost crescută progresiv, s-a declarat însă decesul.

„Pacientul aflat în curs de resuscitare (28 de ani) a fost declarat decedat la UPU Vâlcea, după aproximativ 5 ore în care s-au executat manevre specifice”, a transmis ISU Olt.