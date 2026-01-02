search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cinci ore de resuscitare în încercarea de a salva viața unui tânăr de 28 ani, căzut în râul Olt. Medicii au declarat decesul

0
0
Publicat:

Un bărbat în vârstă de 28 ani, scos din apele râului Olt vineri dimineață, 2 ianuarie 2025, a fost declarat decedat, după ce echipajele medicale au luptat cinci ore să-l readucă la viață. Bărbatul a fost preluat în hipotermie și dus la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Râmnicu-Vâlcea.

Bărbatul de 28 ani a fost scos ultimul din râul Olt FOTo: ISU Olt
Bărbatul de 28 ani a fost scos ultimul din râul Olt FOTo: ISU Olt

Accidentul s-a produs vineri, 2 ianuarie 2026, în zona localității Dobroteasa.

Echipaje din cadrul ISU Olt (Punctul de lucru Dobroteasa) și ISU Vâlcea (Detașamentul Drăgășani și Detașamentul Râmnicu Vâlcea), cu două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție, două bărci cu motor și o ambulanță SMURD, acționează pentru căutarea și salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localității Dobroteasa. De asemenea, au fost alertate echipele de scafandri din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea.

În sprijinul pompierilor acționează și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță.

Primele echipaje ajunse la fața locului au reușit să salveze un bărbat în vârstă de 65 de ani, acesta fiind adus la mal cu semne vitale. Pacientul a fost transportat la UPU Vâlcea”, au transmis inițial reprezentanții inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

La câteva minute s-a transmis că și cel de-al doilea bărbat a fost găsit, scos la mal și predat echipajelor medicale.  

Ore de luptă pentru a-i salva viața

Decesul tânărului de 28 ani a fost declarat după cinci ore în care medicii au încercat să-i repornească bărbatului inima. Tânărul care a căzut în râul Olt, vineri-dimineață, 2 ianuarie 2026, se afla la pescuit împreună cu tatăl vitreg. Cei doi s-au aventurat cu barca pe râu, în zona Dobroteasa, județul Olt, încercând să spargă gheața formată. S-au dezechilibrat și au căzut în apă. Alți pescari care au văzut ce s-a întâmplat au alertat imediat autoritățile. Salvatorii ISU Olt l-au scos din apă mai întâi pe bărbatul de 65 ani, acesta, care prezenta semne vitale, fiind predat echipajului medical. Minute bune mai târziu au reușit să scoată și trupul tânărului de 28 ani, după zeci de minute de stat în apa rece ca gheața. Echipajele medicale au început imediat protocolul de resuscitare, pacientul fiind transportat la UPU din carul Spitalului Județean de Urgență Râmnicu-Vâlcea, unde manevrele de resuscitare au fost continuate. După cinci ore de resuscitare, timp în care temperatura corpului a fost crescută progresiv, s-a declarat însă decesul.  

„Pacientul aflat în curs de resuscitare (28 de ani) a fost declarat decedat la UPU Vâlcea, după aproximativ 5 ore în care s-au executat manevre specifice”, a transmis ISU Olt. 

Slatina

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
fanatik.ro
image
Viața secretă a lui Vladimir Putin: copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
prosport.ro
image
Electrocasnicul din bucătărie care ar urma să dispară, conform experţilor. Este folosit de mulţi români
playtech.ro
image
Prima mutare rezolvată în Giulești: Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv de la Oviedo! Care sunt detaliile contractului. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Prognoza meteo ianuarie 2026. Urmează o vreme cum nu a mai fost niciodată
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate