 Cine este cel mai influent lider USR după Congres SURSE | adevarul.ro
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Cine este cel mai influent lider USR după Congres SURSE

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A făcut parte neîntrerupt din conducerea USR încă de la înființarea partidului. A fost șef de filială, deputat, lider de grup în Parlament și ministru. La Congresul de sâmbătă a reușit să adune cele mai multe voturi pentru lista sa de vicepreședinți. ”Adevărul” vă prezintă portretul celui mai influent lider USR.

Fritz trebuie să negocieze orice decizie cu Ionuț Moșteanu
Fritz trebuie să negocieze orice decizie cu Ionuț Moșteanu Foto: Mediafax

Ionuț Moșteanu rămâne cel mai puternic lider din USR și după Congresul de sâmbătă al partidului. Moșteanu a intrat în politică în 2016, după o scurtă experiență ca secretar de stat în Guvernul condus de Dacian Cioloș. A devenit deputat USR și a fondat filiala Argeș, pe care o controlează și în acest moment. În ultimii 10 ani, Moșteanu a fost ales de fiecare dată în Biroul Național al partidului, forul colectiv de conducere. Niciun alt membru USR nu a mai fost o perioadă atât de lungă în conducerea partidului.

Ionuș Moșteanu a fost cel care a convins-o pe Elena Lasconi să candideze din partea USR pentru Primăria Câmpulung Muscel la alegerile locale din 2020, susțin surse politice pentru Adevărul. Tot Moșteanu a propus ca Elena Lasconi să deschidă lista USR la alegerile europarlamentare din 2024. În final, Lasconi s-a retras de pe listă, după ce a recunoscut că a votat pentru familia tradițională la referendumul pentru modificarea Constituției organizat în era Dragnea. Ulterior, Lasconi a intrat într-un conflict deschis cu fiica sa. Însă tot Moșteanu a susținut candidatura Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024. Trei luni mai târziu, Moșteanu s-a numărat printre liderii USR care au negociat cu Nicușor Dan candidatura la alegerile prezidențiale din mai 2025, mutare care a dus la mazilirea Elenei Lasconi.

Ionuț Moșteanu
Ionuț Moșteanu Foto: Inquam / Mălina Norocea

În vara anului 2025, Moșteanu a fost numit ministru al Apărării în Guvernul condus de Ilie Bolojan, poziție din care a lucrat direct cu președintele Nicușor Dan. Moșteanu a rezistat în funcție doar câteva luni, după ce s-a încurcat în diplome. Moșteanu a urmat cursurile Politehnicii din București la începutul anilor 90, însă nu a finalizat studiile. Ani mai târziu, a obținut o diplomă de la universitatea privată Bioterra. Însă plecarea din guvern nu a oprit cariera politică a lui Ionuț Moșteanu. Dimpotrivă.

La Congresul de sâmbătă, Moșteanu a susținut o listă proprie pentru Consiliul Național al USR, fiind în competiție directă cu președintele partidului Dominic Fritz, care a susținut o altă listă. Din echipa lui Fritz au făcut parte nume grele ca Vlad Voiculescu, Diana Buzoianu sau Diana Țoiu. Degeaba. Tot lista lui Moșteanu a strâns mai multe voturi. În final, Moșteanu a reușit să obțină 12 mandate în viitorul Birou Național, în timp ce Dominic Fritz doar 10. Alte două locuri s-au dus către echipa primarului din Bacău, Lucian Stanciu Viziteu. Astfel, pentru a avea majoritate în partid, Dominic Fritz trebuie să negocieze orice decizie cu Ionuț Moșteanu, politicianul care se bucură de cea mai mare influență în rândul filialelor USR.

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