Tandemul Miruță-Moșteanu a câștigat cele mai multe mandate la Congres SURSE

Primul congres USR de la intrarea formațiunii în opoziție s-a încheiat. Membrii reuniți i-au ales prin vot pe cei 24 de membri care vor face parte din Biroul Național.

Congresul a avut loc sâmbătă la Timișoara Foto: Diana Stoica

Lista condusă de Radu Miruță și de Ionuț Moșteanu a obținut 12 locuri în Biroul Național al USR, jumătate din numărul total de mandate, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Lista susținută de USR, Dominic Fritz, a obținut 10 locuri, în timp ce gruparea condusă de Lucian Stanciu-Viziteu (primarul Bacăului) și Clotilde Armand a reușit să impună doi membri în viitorul Birou Național.

La congresul organizat la Timișoara au participat aproximativ 600 de delegați. Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu a fost supus votului, acesta urmând să conducă partidul în următorii trei ani alături de noua echipă de conducere.

În cadrul reuniunii, delegații au adoptat și rezoluția politică „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”, care stabilește principiile USR în opoziție și direcțiile formațiunii pentru următoarea guvernare.

Potrivit documentului, USR își propune să formeze o viitoare guvernare fără PSD și AUR, având PNL drept partener egal. Formațiunea a anunțat că va veni cu proiecte alternative pentru legile pe care le consideră nocive și că se va opune majorărilor de taxe.

Radu Miruță și Ionuț Moșteanu au vorbit, în discursurile susținute la congres, despre obiectivul revenirii USR la guvernare în 2028. Miruță a anunțat că partidul va monitoriza activitatea ministerelor și va prezenta alternative la deciziile guvernului, în timp ce Moșteanu a făcut apel la unitatea formațiunii și la recâștigarea încrederii alegătorilor.