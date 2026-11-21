Propunerea de eliminare a mecanismului cunoscut drept „supraimpozitarea contractelor part-time” a primit aviz favorabil, cu observații, din partea Consiliului Legislativ, informează JURIDICE.ro.

Ce prevede proiectul

Inițiativa urmărește modificarea Codului fiscal pentru a elimina un prag minim de calcul al contribuțiilor sociale vizate de proiect. În situațiile descrise în aviz, acestea nu pot fi mai mici decât contribuțiile calculate prin raportare la salariul minim brut pe țară, chiar dacă venitul salarial obținut este mai redus.

Deși este prezentată ca o măsură privind contractele part-time, propunerea vizează mecanismul aplicabil anumitor venituri obținute atât din contracte cu timp parțial, cât și din contracte cu normă întreagă.

Ce înseamnă avizul favorabil

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul, dar a formulat mai multe observații. Instituția precizează că nu se pronunță asupra oportunității măsurii. Așadar, avizul nu reprezintă o evaluare a avantajelor economice ale propunerii și nici adoptarea acesteia.

Printre aspectele semnalate se află impactul asupra bugetului asigurărilor sociale. Consiliul arată că trebuie solicitată informarea Guvernului și întocmită fișa financiară necesară evaluării efectelor bugetare.

De când s-ar putea aplica schimbarea

Proiectul trebuie să precizeze data intrării în vigoare și prima lună pentru ale cărei venituri s-ar aplica noile reguli.

Consiliul Legislativ amintește regula din Codul fiscal potrivit căreia modificările prin lege intră în vigoare la cel puțin șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Pentru o aplicare mai rapidă, inițiatorii ar trebui să prevadă și să motiveze expres o derogare.

În stadiul descris de aviz, nu există, așadar, o dată certă de aplicare a eliminării acestui mecanism.