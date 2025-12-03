Cum a comentat Nicușor Dan demisia lui Moșteanu: „Blamarea publică nu e proporțională cu faptele”

Președintele Nicușor Dan a comentat miercuri, 3 decembrie, demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, subliniind că decizia privind noul ministru aparține în continuare USR, conform protocolului de coaliție. Șeful statului a făcut și o observație generală despre modul în care spațiul public reacționează exagerat uneori la anumite fapte.

„Pentru moment, decizia este la USR, conform protocolului de coaliție. Ei m-au consultat cu privire la numirile de miniștri, înainte, și mă aștept să o facă și acum”, a declarat Nicușor Dan, referindu-se la demisia lui Ionuț Moșteanu. Președintele a precizat că a discutat cu fostul ministru înainte de anunțul demisiei și i-a transmis că decizia finală îi aparține acestuia.

„Ca observație generală, intensitatea cu care în spațiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporțională cu faptele”, a adăugat șeful statului.

Faptele din CV, un motiv insuficient pentru demisie

Întrebat dacă informațiile controversate din CV-ul lui Moșteanu ar fi trebuit să conducă la demisie, Nicușor Dan a spus: „Eu am spus, printre altele, că eu, ca persoană fizică, spun de vreo 5 ani de zile că prin PUZ-urile de sector de la București s-au favorizat persoane fizice și juridice cu sute de milioane sau chiar miliarde de euro. Cred că sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă. Și totuși, în spațiul public, ceea ce am spus eu, nu e deloc așa de inflamat cum a fost”.

Situația temporară a ministerului Apărării

Despre perioada în care ministerul rămâne fără conducere permanentă, președintele a explicat: „Este un ministru responsabil care se ocupă. Chiar am avut o discuție pe o poziție pe care România a să o aibă în structurile europene, pe o chestiune precisă, o poziție pe economie și mi s-a spus că ministrul este la Apărare pentru că chiar se ocupă de... Nu, nu e niciun pericol. Se mai întâmplă, în democrație, miniștrii să plece, 10 zile, 15 zile”.

Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimar conducerea Ministerului Apărării Naționale.

Diploma și CV-ul lui Ionuț Moșteanu

Amintim că Ionuț Moșteanu și-a publicat pe Facebook diploma de licență obținută la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, după ce într-un CV mai vechi menționase că ar fi absolvit Universitatea Athenaeum din București. Instituția a precizat că Moșteanu nu a fost niciodată student la Athenaeum, iar specializarea indicată nu exista în perioada menționată.

Documentul de la Bioterra arată că Moșteanu a urmat specializarea „Inginerie Managerială” între 1995 și 1999, diploma fiind emisă în 2018, deși a susținut că a absolvit în 2015. Ministrul a explicat ulterior că eroarea din CV-ul anterior a fost involuntară.

Ionuț Moșteanu și-a depus demisia vineri, 28 noiembrie, motivând că retragerea sa are scopul de a nu distrage atenția de la misiunile Armatei Române.