Pe 22 noiembrie 1963, președintele american John F. Kennedy era împușcat mortal în timpul unei vizite la Dallas, într-un atentat care avea să provoace o criză politică și să alimenteze decenii întregi de controverse. Aceeași dată marchează începutul Jocurilor Olimpice de vară din 1956, desfășurate la Melbourne, dar și moartea fostului țar Ferdinand I al Bulgariei, născut într-o familie cu legături strânse cu istoria României.

1963: Președintele John F. Kennedy este asasinat la Dallas

La 22 noiembrie 1963, John Fitzgerald Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite, a fost împușcat în timp ce traversa centrul orașului Dallas, Texas, într-o limuzină decapotabilă, alături de soția sa, Jacqueline Kennedy, și de guvernatorul statului Texas, John Connally.

Sicriul cu corpul președintelui J.F. Kennedy Foto: Reuters

Atentatul a avut loc în Dealey Plaza, în jurul orei locale 12:30. Kennedy a fost transportat la Parkland Memorial Hospital, unde medicii i-au constatat decesul. Avea 46 de ani și se afla la Casa Albă din ianuarie 1961.

La aproximativ două ore după atac, vicepreședintele Lyndon B. Johnson a depus jurământul la bordul avionului prezidențial Air Force One, înainte de plecarea din Dallas. Jacqueline Kennedy a asistat la ceremonie.

Lee Harvey Oswald, fost pușcaș marin, a fost arestat în aceeași zi și acuzat de uciderea președintelui. Două zile mai târziu, în timp ce era transferat din sediul poliției, Oswald a fost împușcat mortal de Jack Ruby, proprietarul unui club de noapte.

Comisia Warren, constituită pentru investigarea asasinatului, a concluzionat în 1964 că Oswald a acționat singur. Concluziile au continuat însă să fie contestate, iar investigațiile ulterioare au alimentat dezbaterea asupra împrejurărilor crimei.

Moartea lui Kennedy a întrerupt o președinție marcată de criza rachetelor din Cuba, de intensificarea competiției cu Uniunea Sovietică și de primele inițiative majore ale administrației sale în domeniul drepturilor civile.

1806: Începe războiul ruso-turc care va duce la pierderea Basarabiei

La 22 noiembrie 1806 începea un nou război între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, conflict care avea să afecteze direct Moldova și Țara Românească. Principatele Române au devenit un important teatru de operațiuni militare, deși nu erau părți independente în război.

Conflictul a izbucnit pe fondul rivalității dintre cele două imperii pentru controlul regiunii Mării Negre și al teritoriilor aflate sub suzeranitate otomană. Trupele ruse au ocupat Principatele, iar războiul s-a prelungit timp de aproape șase ani.

Foto: Wikipedia

În 1812, amenințarea invaziei napoleoniene a determinat Rusia să grăbească negocierile de pace cu Imperiul Otoman. Tratatul de la București, semnat la 16/28 mai 1812, a consfințit cedarea către Rusia a teritoriului Moldovei dintre Prut și Nistru, cunoscut ulterior drept Basarabia.

Decizia a separat de Moldova un teritoriu cu o populație majoritar românească și a modificat pentru mai bine de un secol raporturile politice din regiune.

1869: Se deschid cursurile primei Facultăți de Medicină din România

La 22 noiembrie 1869, potrivit calendarului folosit atunci în Principatele Române, își deschidea cursurile Facultatea de Medicină din București, prima instituție universitară de acest profil din țară.

Înființarea facultății a fost rezultatul eforturilor începute de Carol Davila, medicul de origine franceză care contribuise decisiv la organizarea învățământului medical românesc. În 1857, Davila pusese bazele Școlii Naționale de Medicină și Farmacie, instituție din care avea să se dezvolte facultatea.

Primul decan a fost chirurgul Nicolae Turnescu. Noua instituție oferea posibilitatea formării medicilor în România, într-o perioadă în care numeroși tineri erau nevoiți să studieze în străinătate pentru a obține o pregătire universitară completă.

Deschiderea facultății a contribuit la profesionalizarea medicinei românești și la dezvoltarea cercetării medicale.

1931: Bucureștiul își deschide primul muzeu de istorie

La 22 noiembrie 1931, Muzeul de Istorie al Bucureștiului a fost deschis publicului în Casa Moruzi, situată pe Calea Victoriei.

La inaugurare au participat premierul Nicolae Iorga, primarul general Dem I. Dobrescu și alte personalități ale administrației Capitalei. Primul director al instituției a fost medicul și colecționarul George Severeanu.

Muzeul a început să adune documente, obiecte arheologice și mărturii despre dezvoltarea orașului, oferind bucureștenilor acces la istoria locală prin intermediul unor colecții organizate.

După 1959, colecțiile au fost mutate în Palatul Suțu, clădirea care găzduiește și astăzi Muzeul Municipiului București.

1956: Încep Jocurile Olimpice de la Melbourne. România câștigă 13 medalii

La 22 noiembrie 1956 a avut loc ceremonia de deschidere a celei de-a XVI-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară, organizată la Melbourne, în Australia.

Foto: Arhiva Adevărul

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A fost prima ediție a Jocurilor Olimpice de vară desfășurată în emisfera sudică. Competiția s-a organizat într-un context internațional tensionat, marcat de intervenția sovietică în Ungaria și de criza Canalului Suez.

Pentru România, participarea s-a încheiat cu unul dintre cele mai bune rezultate olimpice obținute până atunci: 13 medalii, dintre care cinci de aur, trei de argint și cinci de bronz. Delegația română s-a clasat pe locul al nouălea în clasamentul pe medalii.

Printre performanțele remarcabile s-au numărat titlurile olimpice cucerite de canotorii români și de sportivii din probele de tir și canoe.

1963: Mor în aceeași zi scriitorii Aldous Huxley și C. S. Lewis

Asasinarea lui John F. Kennedy a dominat știrile zilei de 22 noiembrie 1963, dar aceeași dată a consemnat și dispariția a doi scriitori importanți ai secolului XX.

Britanicul Aldous Huxley, autorul romanului distopic Minunata lume nouă, a murit la Los Angeles, la vârsta de 69 de ani. Publicat în 1932, romanul său descrie o societate în care controlul populației este realizat prin condiționare psihologică, tehnologie și consum.

Tot la 22 noiembrie a murit, la Oxford, scriitorul C. S. Lewis, în vârstă de 64 de ani. Profesor universitar și autor de lucrări teologice, Lewis este cunoscut în special pentru seria fantastică Cronicile din Narnia.

Moartea celor doi a primit relativ puțină atenție în presa internațională din cauza asasinării președintelui american.

1986: Mike Tyson devine cel mai tânăr campion mondial la categoria grea

La 22 noiembrie 1986, boxerul american Mike Tyson l-a învins pe Trevor Berbick, într-un meci disputat la Las Vegas, și a cucerit titlul mondial WBC la categoria grea.

Tyson avea 20 de ani și patru luni, devenind cel mai tânăr campion mondial la categoria grea din istoria boxului profesionist.

Mike Tyson Foto: Profimedia

Meciul s-a încheiat prin KO tehnic în repriza a doua. Victoria a confirmat ascensiunea rapidă a sportivului american, care avea să unifice ulterior principalele centuri mondiale ale categoriei.

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Recordul stabilit atunci de Tyson rămâne unul dintre reperele istoriei boxului.

1990: Margaret Thatcher anunță că demisionează din funcția de premier al Marii Britanii

La 22 noiembrie 1990, Margaret Thatcher a anunțat că va renunța la conducerea Partidului Conservator și, implicit, la funcția de prim-ministru al Regatului Unit.

Thatcher conducea guvernul britanic din mai 1979 și devenise primul premier femeie din istoria țării. Politicile sale economice, bazate pe privatizări, dereglementare și reducerea influenței sindicatelor, transformaseră economia britanică, dar provocaseră și conflicte sociale puternice.

Margaret Thatcher și regina Elisabeta II Foto: Arhiva Adevărul

Demisia a venit după contestarea conducerii sale în interiorul Partidului Conservator, pe fondul disputelor privind integrarea europeană și al nemulțumirilor provocate de introducerea unei taxe locale cunoscute drept poll tax.

John Major i-a succedat la conducerea guvernului.

2005: Angela Merkel devine prima femeie cancelar al Germaniei

La 22 noiembrie 2005, Angela Merkel a fost aleasă cancelar federal de Bundestag, devenind prima femeie care ocupa această funcție în istoria Germaniei.

Lideră a Uniunii Creștin-Democrate, Merkel a preluat conducerea unei mari coaliții formate din CDU/CSU și Partidul Social-Democrat.

Născută în Germania de Est și formată profesional ca fizician, Merkel a ajuns în fruntea guvernului la 16 ani după căderea Zidului Berlinului.

Avea să conducă Germania timp de 16 ani, până în decembrie 2021, perioadă în care Europa a traversat criza financiară, criza datoriilor suverane, criza migrației și pandemia de COVID-19.