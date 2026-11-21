Una dintre ultimele căi ferate miniere din România a rămas suspendată deasupra unui crater uriaș, după o alunecare de teren produsă în 2023. Linia care lega minele Lonea și Petrila, a fost abandonată după 150 de ani de funcționare.

Calea ferată a fost afectată în apropiere de Mina Lonea. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Ultima cale ferată minieră din Valea Jiului oferă o priveliște stranie, la mai bine de trei ani după ce o alunecare de teren a dus la întreruperea definitivă a circulației trenurilor.

Vechea cale ferată, care lega de peste un secol și jumătate mina Lonea de orașul Petrila, a rămas „în aer” pe o porțiune de aproximativ 20 de metri, după ce dealul pe care îl traversa s-a surpat sub ea.

Mina Lonea, de unde era transportat cărbunele, a ajuns între timp la sfârșitul activității, iar planurile de transformare a vechiului traseu feroviar într-o atracție turistică nu au fost realizate.

Calea ferată a momârlanilor, suspendată deasupra unui crater

În primăvara anului 2023, o alunecare de teren a distrus o porțiune de câteva zeci de metri din terasamentul căii ferate Lonea–Petrila, în apropierea unui șantier de locuințe sociale. La mijlocul lunii martie au apărut primele ravene și denivelări, iar circulația trenurilor a fost oprită.

La mai mult de trei ani de la incident, în locul unde a apărut surparea a rămas un crater uriaș, peste care cele două șine ale căii ferate sunt în continuare suspendate, cu traversele de beton agățate sub ele. În groapa rămasă după ce pământul a luat-o la vale, localnicii au aruncat gunoaie, care acoperă acum terenul instabil și cărbunele care îl colorase în negru.

La aproximativ 20 de metri mai jos de locul alunecării de teren a fost ridicat un zid de protecție din beton, pentru a diminua instabilitatea zonei. Alunecarea a afectat atât calea ferată, cât și unele gospodării din vecinătatea ei. Oamenii s-au temut că dealul va continua să alunece, iar craterul le va cuprinde curțile.

1/19 Calea ferată Lonea Petrila Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

În martie 2023, reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara susțineau că terenul devenise instabil după îndepărtarea unor piloni de beton ai unui zid de sprijin, în timpul lucrărilor la un bloc social. Primarul Petrilei, Vasile Jurca, afirma însă că problemele fuseseră provocate de drenajul necorespunzător al apelor și de lipsa întreținerii căii ferate.

Groapa s-a adâncit și s-a extins treptat, dar a lăsat, deocamdată, loc de trecere pentru localnici. Autoritățile din Petrila au estimat la aproximativ 100.000 de lei costurile necesare pentru punerea în siguranță a zonei. Lucrările ar presupune construcția unor ziduri de sprijin și amplasarea unor tuburi de drenaj.

„Avem expertiza tehnică, s-a făcut și studiul geo, acum mai trebuie bani pentru lucrări. Dar nu am pus pe lista de priorități, că, oricum, mina Lonea nu mai transportă cărbunii pe acea linie. Noi ne-am propus chiar să o preluăm în domeniul public, ca să organizăm un transport turistic. Așa că, în aceste condiții, atunci când vom avea timp și bani suficienți, o să refacem și linia ferată”, afirma Vasile Jurca, primarul orașului Petrila, potrivit publicației Cronica de Hunedoara.

Degradarea traseului nu s-a limitat la locul surpării. În 2021, un tren încărcat cu huilă a deraiat, trei dintre cele șase vagoane răsturnându-se pe carosabil. În 2023, polițiștii au constatat furtul a 30 de metri de șină și al unor componente de macaz din zona de încărcare a cărbunelui. În alte locuri, calea ferată a fost acoperită cu moloz ori invadată de vegetație.

Povestea căii ferate vechi de 150 de ani

Calea ferată minieră Lonea–Petrila, lungă de aproximativ cinci kilometri, completată cu alți doi kilometri spre Petroșani, a fost construită în jurul anului 1873, fiind una dintre cele mai vechi linii industriale din Valea Jiului. În trecut, făcea parte dintr-o rețea mai amplă, care lega exploatările miniere de la Lonea și Petrila de Petroșani și de căile ferate forestiere din Munții Șureanu.

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1/15 Mina Lonea Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) JPG

Traseul era folosit pentru transportul cărbunelui, lemnului de mină, al echipamentelor industriale și al muncitorilor. Cunoscută și sub numele de „calea ferată a momârlanilor”, linia a avut un rol important în dezvoltarea localităților miniere de pe Valea Jiului de Est.

În prima jumătate a secolului XX, rețeaua feroviară a fost extinsă pe văile din Munții Șureanu, unde funcționau exploatări forestiere. Lemnul era coborât din munți cu ajutorul funicularelor și încărcat în vagoane trase de locomotive cu abur. Era folosit pentru susținerea galeriilor miniere, dar și în industrie, alături de mangalul produs în pădurile din regiune.

Tronsonul Petroșani–Petrila–Lonea a fost folosit în comun de întreprinderile miniere și de exploatările forestiere. O parte a rețelei a fost electrificată, pentru a facilita transportul utilajelor și echipamentelor către Uzina de Reparații Miniere din Petroșani.

„Au fost construite mai multe trasee de cale ferată industrială, de obicei cu ecartament îngust de 765 mm. Dintre acestea o importanță deosebită a avut-o calea ferată Petroșani–Petrila–Lonea, care în continuare s-a extins pe zeci de kilometri la exploatările forestiere de la poalele versantului sudic al Munților Șureanu”, arăta inginerul Richard Marschalko, care a documentat în fotografii vechile căi ferate forestiere ale Văii Jiului.

1/29 Căi ferate forestiere din Valea Jiului Anul 1956 Foto Richard Marschalko (7) 001 jpg

Rețeaua forestieră a atins maximul extinderii sale la sfârșitul anilor ’50, însă treptat a fost înlocuită de drumurile forestiere și de transportul cu autocamioanele. Cele mai multe linii au dispărut până la sfârșitul secolului XX, iar tronsonul Lonea–Petrila a rămas unul dintre ultimele vestigii ale vechii infrastructuri feroviare industriale.

Unii localnici au propus în trecut clasarea liniei ca monument istoric și transformarea ei într-un traseu turistic, pe care să circule trenuri de agrement între Ansamblul istoric Mina Petrila și fosta exploatare Lonea.

Lonea, cartierul minier al Petrilei

Lonea, localitate componentă a orașului Petrila, s-a dezvoltat de-a lungul Văii Jiului de Est și a Jiețului, în jurul uneia dintre cele mai vechi exploatări de cărbune din România. Înainte de dezvoltarea mineritului, zona era locuită de familii de momârlani, oameni ai muntelui care se ocupau în principal cu creșterea animalelor.

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Exploatarea cărbunelui, începută la mijlocul secolului al XIX-lea, a schimbat înfățișarea acestor locuri. În jurul minei Lonea au apărut colonii muncitorești, cartiere de blocuri și instalații industriale, iar mii de oameni veniți din alte regiuni ale României s-au stabilit aici pentru a lucra în subteran.

În anii comunismului, mina Lonea ajunsese la peste 4.000 de salariați și producea aproximativ 3.000 de tone de cărbune zilnic. În 2025, extracția a fost întreruptă într-unul dintre abataje din cauza apariției gazelor în subteran. Mina se află în proces de închidere, lucrările de punere în siguranță și ecologizare fiind programate să se încheie până la sfârșitul anului 2026. Din 2025, minerii care munceau la Lonea au fost transferați spre alte unități miniere din Valea Jiului, iar o parte au fost disponibilizați între timp.

„Am lucrat zece ani la Mina Lonea, în subteran. Era mare gălăgie în jurul ei. Acum nu se mai aude nimic aici. Clădirile vor fi demolate, instalațiile vor ajunge la fier vechi și ce va rămâne aici deja începem să vedem: ruine și terenuri virane, cu gunoaie”, relata Constantin Trăilă, un fost miner.

Dincolo de fostele mine și de cartierele muncitorești, satele Cimpa, Răscoala și Tirici au păstrat numeroase gospodării tradiționale ale momârlanilor, înconjurate de pășuni și de pădurile care acoperă Munții Șureanu și Parâng. De la marginea localității, DN7A se afundă în sălbăticie, urmând traseul prin Cheile Jiețului, spre Transalpina din Munții Parâng, spre Obârșia Lotrului și Lacurile Vidra și Oașa, de la poalele Șureanului.