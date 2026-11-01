 USR anunță planul pentru alegerile din 2028: „O guvernare fără PSD și AUR”. Fritz lasă deschisă ușa unei alianțe cu PNL | adevarul.ro
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Video USR anunță planul pentru alegerile din 2028: „O guvernare fără PSD și AUR”. Fritz lasă deschisă ușa unei alianțe cu PNL

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USR și-a stabilit obiectivele politice pentru următorii trei ani și anunță că vrea să câștige alegerile din 2028, cu scopul de a construi o guvernare fără PSD și AUR. Președintele formațiunii, Dominic Fritz, a declarat că partidul este deschis unei colaborări cu PNL pentru formarea unei viitoare coaliții reformiste.

Anunțurile au fost făcute duminică, 1 noiembrie, la Timișoara, într-o conferință de presă în care a fost prezentată noua conducere națională a partidului, aleasă în urma congresului desfășurat sâmbătă.

Dominic Fritz a precizat că noul Birou Național va avea un mandat de trei ani, perioadă în care conducerea se va concentra pe consolidarea partidului și pregătirea următoarelor alegeri.

USR şi-a ales noul Birou Naţional
USR şi-a ales noul Birou Naţional Foto: captură video FB

„Acest Birou Național este votat pentru un mandat de trei ani. Mandatul meu este încă de trei ani. Vom putea să ne focusăm pe deplin pe sarcina de a câștiga următoarele alegeri cu o mișcare care să dea o guvernare României fără PSD și AUR”, a declarat liderul USR.

Acesta a explicat că noua echipă va lua deciziile curente ale partidului și va încerca să consolideze USR ca forță reformistă în România.

Dominic Fritz: „Vom fi câinele de pază al cetățenilor”

Liderul USR a vorbit și despre rolul partidului în opoziție, după retragerea de la guvernare. Fritz susține că formațiunea va continua să promoveze reformele și soluțiile pe care le-a susținut prin miniștrii săi în perioada în care a făcut parte din Executiv.

„O opoziție care va avea ca obiectiv să continue ce au făcut miniștrii USR la guvernare, adică să livreze rezultate pentru români, să aducă soluții realiste pentru a îmbunătăți traiul românilor. În același timp, vom fi câinele de pază al cetățenilor în fața unui guvern PSD care, fără să aibă o majoritate asumată în Parlament, va încerca să acapareze și mai mult toate instituțiile statului”, a afirmat Dominic Fritz.

În ceea ce privește configurația politică pentru alegerile din 2028, președintele USR a precizat că formațiunea vrea să extindă coaliția forțelor reformiste și a menționat explicit PNL printre posibilii parteneri.

„Vom căuta în următorii ani să mărim această coaliție a forțelor reformiste și, de aceea, suntem deschiși pentru o colaborare cu PNL în acest sens”, a declarat Fritz.

Radu Miruță: „USR va câștiga alegerile ajungând la porțile oamenilor”

Noul prim-vicepreședinte al USR, Radu Miruță, a susținut că partidul trebuie să își extindă prezența în teritoriu și să ajungă la alegătorii care nu l-au votat până acum.

„USR va câștiga alegerile ajungând la porțile oamenilor din această țară care nu ne-au votat, pentru că nu ne-au văzut niciodată. USR iese din orașele mari, ajungând acolo unde este durerea, acolo unde familii au fost destrămate, fiind nevoite să plece în străinătate, acolo unde nu există locuri de muncă din prea multă corupție”, a declarat Radu Miruță.

Acesta a respins și speculațiile privind o eventuală schimbare a președintelui partidului, afirmând că Dominic Fritz beneficiază de susținerea colegilor săi.

„Nu există nicio intenție de a schimba președintele USR. Dominic Fritz a reprezentat USR extrem de profesionist și extrem de bine. Este respectat de colegii din USR, partidul merge într-o direcție bună”, a spus Miruță.

USR susține alegerile anticipate și nu va vota un guvern cu miniștri PSD. Dominic Fritz: „România merită mai mult”

Cine face parte din noua conducere USR

În urma votului de la congresul desfășurat la Timișoara, Radu Miruță a obținut cele mai multe voturi pentru funcția de prim-vicepreședinte, devansând-o pe Diana Buzoianu.

Din echipa de conducere mai fac parte șase vicepreședinți: Iulian Lorinț, Diana Buzoianu, Dan Barna, Cristian Feidler, Irineu Darău și Diana Stoica.

Pentru locurile din Biroul Național s-au confruntat trei echipe, conduse de Radu Miruță, Diana Buzoianu și Lucian Viziteu. Echipa lui Miruță a obținut 12 mandate, cea a Dianei Buzoianu–10, iar echipa lui Lucian Viziteu -două.

Congresul a adoptat și rezoluția „Ne ținem de treabă, ne ținem de cuvânt”, prin care USR își reafirmă poziția de partid de opoziție și stabilește prioritățile pentru următorii ani.

Printre obiectivele asumate se numără reducerea deficitului bugetar fără majorări de taxe, eliminarea privilegiilor din sistemul public, reforma administrativă și revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Formațiunea își propune, de asemenea, să vină cu proiecte alternative la inițiativele legislative ale PSD.

Diana Buzoianu a transmis, la rândul său, un mesaj după congres, în care a vorbit despre extinderea prezenței partidului în țară.

„Avem treabă! Vom merge în toată țara. Vom merge în fiecare județ. Vom vorbi cu sute de mii de români. 2028 trebuie să aducă un pol reformist la putere! Le mulțumesc colegilor mei din toată țara, care au luat parte la Congresul USR ieri, pentru încrederea din spatele votului lor. Mă onorează. Acum avem treabă!”, a scris aceasta pe Facebook.

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