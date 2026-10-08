 Călin Georgescu, comparat cu Trump de George Simion, într-un interviu pentru Mario Nawfal: „După el, eu voi fi următorul” | adevarul.ro
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Video Călin Georgescu, comparat cu Trump de George Simion, într-un interviu pentru Mario Nawfal: „După el, eu voi fi următorul”

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Președintele AUR, George Simion, a declarat, într-un interviu de 20 de minute acordat influencerului american Mario Nawfal, că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este persecutat și că ar fi fost închis pentru că a câștigat alegerile din 2024.

george simion mario nawfal
George Simion a vorbit cu influencerul american Mario Nawfal Foto: Captura video X / Mario Nawfal

Liderul AUR a susținut că Georgescu ar fi fost încarcerat din motive politice și a afirmat că acesta ar fi refuzat să colaboreze cu ceea ce a numit „Deep State” din România și de la Bruxelles.

„Este în închisoare doar pentru că a câștigat alegerile în 2024, pentru că a refuzat să colaboreze cu „Deep State” din România și de la Bruxelles. I-au inventat acuzații și acum este pentru 30 de zile în închisoare. Acesta riscă ani de închisoare. Suntem alături de el. Peste 1.000 de oameni merg în fața Arestului pentru a-l susține”, a declarat Simion.

Președintele AUR a susținut, de asemenea, că Georgescu nu ar fi primit banii despre care anchetatorii ar fi afirmat că i-ar fi fost oferiți de omul de afaceri vizat în dosar.

„Georgescu nu a beneficiat de banii pe care i-ar fi primit de la omul de afaceri”, a afirmat Simion.

„După Călin eu voi fi următorul”

George Simion a susținut că și membrii familiei lui Călin Georgescu ar fi fost vizați în cadrul anchetei și a descris acțiunile autorităților drept un „show total televizat”.

„După Călin eu voi fi următorul. Azi au adus-o pe Cristela, o doamnă extraordinară. L-au adus și pe tatăl său. Au făcut un show total televizat. Dar el nu a furat nimic. Ei au furat totul”, a spus liderul AUR.

Simion a mai afirmat că ar fi șantajat pentru a vota Guvernul și l-a caracterizat pe președintele Nicușor Dan drept „o păpușă”.

În cadrul discuției, liderul AUR a afirmat că, în cazul organizării unor alegeri anticipate, formațiunea sa ar putea obține singură majoritatea. Simion a mai susținut că AUR nu mai are acces la televiziuni, afirmând că „toate sunt controlate”.

Georgescu, comparat cu Trump

În interviu, liderul AUR a făcut comparații între situația lui Călin Georgescu și dosarele în care a fost anchetat Donald Trump. El l-a comparat, de asemenea, pe Georgescu cu fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro.

George Simion a afirmat că este amenințat frecvent și că inclusiv soția sa ar fi primit amenințări.

Liderul AUR a mai susținut că „actualul sistem” încearcă să fabrice acuzații împotriva lor și că va continua lupta până la capăt.

În cadrul interviului, Mario Nawfal a afirmat despre Călin Georgescu că „trăiește o viață normală și nu are pic de securitate”.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis propunerea DIICOT. Decizia a fost definitivă, iar fostul candidat este cercetat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

După arestarea lui Georgescu, George Simion a susținut public că AUR nu va vota o nouă variantă de Guvern până când fostul candidat nu va fi eliberat. Liderul AUR a cerut, totodată, organizarea de alegeri anticipate, solicitare pe care, până în momentul de față, formațiunea a menținut-o și în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

Cine este Mario Nawfal

Mario Nawfal este un influencer american prezentat în trecut drept „portavocea lui Elon Musk”. A realizat interviuri cu Călin Georgescu, Andrew Tate și Aleksandr Lukașenko, dar și cu persoane apropiate lui Donald Trump. Investitor în criptomonede, Nawfal are în momentul de față 3,9 milioane de urmăritori pe platforma X.

Nawfal locuiește în Dubai și a fost vizat de mai multe acuzații privind activitatea sa de afaceri. În urmă cu aproximativ un deceniu, autoritatea australiană pentru concurență și consum a amendat una dintre afacerile sale cu 6.200 de euro pentru „prezentarea falsă sau înșelătoare” a unor promoții.

În 2023, mai mulți foști parteneri de afaceri și investitori l-au acuzat că le datorează zeci de mii de dolari, acuzații pe care Nawfal le-a negat, admițând însă că a făcut greșeli și afirmând că va rambursa sumele.

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