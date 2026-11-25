Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul analizează posibilitatea lansării mai devreme a programului Rabla în 2027, dar și majorarea bugetului acestuia. Executivul ia în calcul inclusiv măsuri care să încurajeze achiziția de mașini produse în Uniunea Europeană și în România.

Premierul Luca Niculescu a anunțat schimbări pentru Rabla 2027 Foto: gov.ro

Premierul Luca Niculescu a prezentat miercuri, la Mioveni, câteva dintre direcțiile avute în vedere de Guvern pentru programul Rabla din 2027. Executivul analizează lansarea mai devreme a programului, un buget mai generos și măsuri prin care să fie încurajată achiziția de autoturisme fabricate în România și în alte state membre ale UE.

Niculescu a făcut declarațiile în timpul vizitei la uzina Dacia din Mioveni, unde s-a întâlnit cu directorul executiv al companiei, Katrin Adt.

„Legat de programul Rabla, suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru el s-a diminuat, deci ce ne propunem pentru el pentru anul viitor este să deschidem programul Rabla mai devreme”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că Guvernul analizează și posibilitatea majorării bugetului programului, fără să prezinte deocamdată o sumă concretă.

„Analizăm posibilitatea de a avea un program mai generos, vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pentru producătorii care vin din UE”, a explicat Luca Niculescu.

Guvernul vrea să încurajeze achiziția de mașini produse în România

O altă direcție avută în vedere de Executiv vizează achizițiile de autoturisme realizate de instituțiile publice. Premierul a spus că autoritățile vor să identifice soluții pentru a facilita cumpărarea de autovehicule fabricate în România.

„De asemenea, intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice. Deci este unul dintre stâlpii la care ne gândim”, a afirmat Niculescu.

Declarațiile vin în contextul în care fabrica Dacia de la Mioveni se confruntă cu presiuni asupra producției, pe fondul costurilor ridicate la energie și al concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi.

Ce se știe despre programul Rabla 2027

Anunțul premierului vine după ce ministra Mediului, Natalia Intotero, a vorbit despre posibilitatea unui buget mai mare pentru ediția din 2027 și despre orientarea programului către autoturisme produse în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Ministra a precizat că autoritățile își doresc ca viitoarea ediție să favorizeze producătorii europeni, după modelul altor state din UE. Deocamdată, nu au fost prezentate cifre concrete privind bugetul sau criteriile exacte de eligibilitate.

În 2026, o nouă sesiune a programului pentru persoanele fizice a fost deschisă pe 3 noiembrie, cu un buget suplimentar de 35,4 milioane de lei. Ecotichetele au avut valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de motorizarea autovehiculului.