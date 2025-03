În cadrul unei așa-zise mese rotunde organizate la Moscova, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a acordat un interviu de o oră și jumătate pentru trei bloggeri americani care fac constant propagandă regimului de la Kremlin.

„Trump, Ucraina și Noua Ordine Mondială” s-a numit masa rotundă organizată la Moscova, eveniment în cadrul căruia Serghei Lavrov, însoțit de purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, a fost intervievat de Mario Nawfal, Larry C. Johnson și Andrew Napolitano, cu toții fiind apropiați de Elon Musk, dar și de Kremlin, și având trecuturi foarte controversate.

Controversatul influencer Mario Nawfal a fost cel care a deschis seria întrebărilor pentru Lavrov. Având o tabletă în față, Nawfal îl întreabă pe Serghei Lavrov dacă este de părere că de când este Trump președinte s-a schimbat percepția Statelor Unite despre Rusia și Putin. O întrebare foarte inocentă la care Lavrov răspunde relaxat că da și că ceea ce se întâmplă în SUA este o întoarcere la normalitate. Pe înregistrare se poate vedea cât se poate de clar că ministrul de Externe rus are în față mai multe foi cu notițe, semn cât se poate de clar că știa dinainte întrebările ce îi vor fi puse și își pregătise schițele de răspuns. De altfel, și Maria Zaharova are mai multe foi cu notițe în față, ceea ce e încă o dovadă a interviului regizat cu trei americani pro-Kremlin.

Pe parcursul interviului regizat, Lavrov a perorat pe aceleași teme de propagandă și dezinformări, precum faptul că Ucraina este un stat artificial creat de Stalin, Zelenski este șeful unui regim nazist nelegitim, Europa a organizat o lovitură de stat în Ucraina și apoi a încurajat-o să atace Rusia, lumea trebuie să fie împărțită în sfere de influență: rusă, chineză, americană, NATO trebuie desființat ca să fie pace iar țările europene înglobate într-un sistem de securitate euro-asiatic sub umbrela rușilor.

Pe parcursul interviului, Mario Nawfal a fost cel care a pus majoritatea întrebărilor, fiind secondat foarte firav de Larry C. Johnson și Andrew Napolitano.

Larry C. Johnson a distribuit mai multe informații false

Larry C. Johnson este un blogger american și totodată comentator politic și fost analist în cadrul CIA. A lucrat de asemenea în Biroul pentru Contraterorism din cadrul Departamentului de Stat. În iulie 2001, cu două luni înainte de atacurile teribile de la 11 septembrie, Johnson scria în The New York Times că „terorismul nu este cea mai mare provocare de securitate cu care se confruntă Statele Unite și că amenințările teroriste sunt în declin”. Din păcate, atentatele soldate cu aproape 3.000 de morți au contrazis afirmațiile sale false.

Un critic al foștilor președinți George W. Bush și Barack Obama, Larry C. Johnson a pretins în mai 2008 că ar deține o casetă audio în care Michelle Obama îi jignește pe albi. Numai că echipa lui Obama a dezmințit clar această afirmație.

În martie 2017, în cadrul unei emisiuni la Fox News, Andrew Napolitano spunea că serviciile de informații britanice l-ar fi ascultat pe Trump în timpul campaniei prezidențiale din 2016, la ordinele lui Barack Obama. Iar informația, care s-a dovedit a fi falsă, fusese obținută de la Andrew Napolitano, un apropiat al său cu care ulterior a ajuns să meargă să îi ia interviu lui Serghei Lavrov. Informația nereală împrăștiată de Napolitano a fost ulterior clar dezmințită chiar de către cei de la Fox News.

Mario Nawfal, portavocea lui Elon Musk

Cunoscut drept portavocea lui Elon Musk, influencerul Mario Nawfal a realizat printre altele interviuri cu Călin Georgescu, Andrew Tate și Alexander Lukaşenko – președintele-dictator și pro-Putin din Belarus, vorbind de asemenea și cu apropiați ai lui Donald Trump. Investitor în criptomonede, Nawfal are peste 2 milioane de abonați pe rețeaua X a lui Musk și a fost ținta unor multiple acuzații de deturnare de fonduri.

Interviurile pe care le realizează au în medie 200.000 de urmăritori. Numai că majoritatea interviurilor oferă invitaţilor un spaţiu fără contradicţii, iar întrebările delicate lipsesc cu desăvârșire.

Nawfal, care locuieşte în Dubai, a fost ţinta mai multor acuzaţii de infracţiuni şi a unei condamnări. Acum 10 ani, Comisia australiană pentru concurenţă şi consum a amendat afacerea lui Nawfal de vânzare cu amănuntul a blenderului Froothie 6.200 de euro pentru „prezentarea falsă sau înşelătoare” a promoţiilor la câteva produse. În 2023, NBC News a scos la iveală faptul că mai mulţi foşti parteneri de afaceri sau investitori l-au acuzat pe Mario Nawfal că le-ar datora zeci de mii de dolari. Nawfal a negat aceste acuzaţii în cadrul unui interviu, admițând doar că a făcut greşeli şi promiţând că va rambursa sumele datorate.

Andrew Napolitano, pasionat de teoriile conspirației

Andrew Peter Napolitano, cel de-al treilea blogger prezent la interviul luat lui Serghei Lavrov, este un fost jurnalist și judecător. Napolitano a devenit cunoscut după criticile aduse administrațiilor George W. Bush și Barack Obama.

Napolitano este împotriva avorturilor și a spus de multe ori că avorturile ar trebui interzise.

Fostul jurnalist american l-a criticat vehement pe Avraham Lincoln în 2014, spunând că sclavia ar fi putut să fie abolită în mod pașnic, și nu printr-un război.

Conform jurnaliștilor de la The New York Times și Washington Post, Andrew Napolitano este un mare pasionat de teoriile conspirației. În 2010, Napolitano a declarat că îi e greu să creadă că Turnurile Gemene de la World Trade Center au putut să cadă pur și simplu după ce au fost izbite de avioane.