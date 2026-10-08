Simion acuză un „mare, mare blat” și susține că AUR este vizat de o operațiune de „fărâmițare”. Într-un mesaj video publicat joi, liderul AUR a afirmat că „de două luni se coace” un plan politic prin care PSD ar urma să rămână la guvernare, având însă „pe Luca Niculescu în față”.

Simion spune că Niculescu este „omul din partea Parisului care va nenoroci România” Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

George Simion susține, pe Facebook, că social-democrații vor fi la guvernare, în spatele „marionetei Luca Niculescu”.



„Se pregătește un mare, mare blat, de două luni se coace la el, PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față”, spune liderul AUR.

„Urmez eu”

În aceeași intervenție, Simion leagă evoluțiile politice de situația juridică a fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu:

„Vor scăpa, rând pe rând, de noi, acum l-au arestat pe Călin Georgescu, îi vor menține arestul încă 30 de zile și vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu, fărâmițează AUR”

„Îl sperie și Ilie Bolojan votează acest guvern PSD”

Totodată, Simion spune că viitorul guvern ar urma să fie votat și de PNL.

„I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu”.

„Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi”

Potrivit liderului AUR, România riscă să ajungă „în situația Greciei”.

„Mai avem o săptămână până la votarea Guvernului, vom face orice ține de noi să nu ajungem în această societate. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan”.

Referindu-se la premierul desemnat, Simion a susținut că Luca Niculescu este „omul din partea Parisului care va nenoroci România sub un Guvern PSD”.