Calin Georgescu, avertizat înaintea unei întâniri cu susținătorii săi: „Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume”

Călin Georgescu și-a anunțat prezența, duminică dimineață, în Piața 100 din Oradea, în cadrul campaniei „Toamna Cămărilor Românești”, prin care își propune să promoveze producătorii autohtoni. Directorul Administrației Domeniului Public Oradea spune însă că piața nu este una în care comercianții locali au o prezență semnificativă.

Foto: Facebook/Evenimentele zilei din România

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a anunțat că va ajunge duminică, de la ora 8.30, în fosta Piață Ocska, îndemnându-i pe urmăritorii săi să cumpere produse românești.

„Aici - de generații - lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale. Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției”, a scris Georgescu pe Facebook, referindu-se la persoanele care își vând produsele în Piața 100.

Directorul ADP Oradea: În piață nu există producători locali

Descrierea este însă contrazisă de conducerea ADP Oradea. Directorul instituției, Liviu Andrica, spune pentru publicația locală eBihoreanul că în piață nu există, în prezent, producători locali.

Piața 100 este cunoscută în principal drept târg de vechituri și piață de mașini second-hand. Aici se comercializează haine, obiecte vechi, articole de artizanat și decorațiuni. Există și un sector destinat produselor agricole, cu 32 de mese, însă acestea ocupă doar 108 metri pătrați din suprafața totală de 8,3 hectare. Produsele sunt vândute de agenți economici care nu au statut de producător local, iar comercianții nu sunt prezenți permanent.

Liviu Andrica spune că nu știe de ce a fost aleasă această locație pentru vizita lui Călin Georgescu, dar presupune că numărul mare de persoane care ajung în piață duminica ar putea fi unul dintre motive. Potrivit directorului ADP, în afara perioadelor de concedii, aproximativ 10.000 de oameni vizitează piața într-o zi de duminică.

„Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume duminica”, a declarat Liviu Andrica.

Directorul ADP a precizat și că instituția nu a fost contactată de Călin Georgescu sau de echipa acestuia în legătură cu vizita. Pentru o simplă vizită în piață nu este necesară aprobarea administrației, însă regulamentul interzice organizarea manifestărilor politice.

„Conform regulamentului de funcționare a Pieței 100, articolul 61, litera c, sunt interzise manifestările politice, religioase, grevele, spectacolele și altele”, a explicat Andrica.

Vizita este promovată și de reprezentanți ai AUR, inclusiv de filiale din afara județului Bihor, iar duminică este așteptată o prezență numeroasă în piață.

Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, scrutin care a fost ulterior anulat de Curtea Constituțională. În 2025, candidatura sa la alegerile reluate a fost respinsă. În prezent, Georgescu este judecat într-un dosar în care este acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război și a unor idei fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Într-un alt dosar, este inculpat, alături de Horațiu Potra și alte persoane, pentru acuzații privind acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Bolojan, ironie fină înainte de vizita lui Călin Georgescu la Oradea

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat, joi seară, de ce, în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului, nu a reușit să ajungă mai des în țară pentru întâlniri cu oamenii. Șeful guvernului a făcut referire la deplasările fostului candidat Călin Georgescu.

Călin Georgescu și-a programat o vizită la Oradea în cursul acestui weekend. Oradea este municipiul reședință al județului Bihor și zona în care Ilie Bolojan are o puternică bază politică și electorală.

„Cei care nu au angajamente directe de genul acesta au posibilitatea, sigur, să facă întâlniri așa cum doresc. Asta este situația”, a spus premierul interimar.