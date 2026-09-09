 Începe procesul pe fond a lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul în care sunt acuzaţi de lovitură de stat | adevarul.ro
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Începe procesul pe fond a lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul în care sunt acuzaţi de lovitură de stat

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Procesul în care fostul mercenar Horațiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alte 20 de persoane sunt judecate pentru presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale începe miercuri, la Curtea de Apel București. Primul termen al judecății pe fond este programat de la ora 13.30.

Călin Georgescu și Horațiu Potra.
Călin Georgescu și Horațiu Potra. Foto: INQUAM Photos/George Călin/ Octav Ganea

Dosarul a ajuns în această etapă după ce Curtea de Apel București a stabilit, la 2 aprilie, că poate începe judecata pe fond. Decizia a fost contestată atât de inculpați, cât și de Ministerul Public. La 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în camera preliminară, astfel că procesul poate începe, notează News.ro. 

Horațiu Potra, sub control judiciar

Situația măsurilor preventive s-a modificat în cazul lui Horațiu Potra. La 3 septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația împotriva arestului la domiciliu și a dispus ca acesta să fie cercetat sub control judiciar.

Anterior, la 26 august, Curtea de Apel București hotărâse menținerea arestului la domiciliu, iar la termenul din 4 august respinsese cererea lui Potra de înlocuire a acestei măsuri cu controlul judiciar.

Arestul la domiciliu fusese dispus în 17 iunie, când Înalta Curte a decis eliberarea lui Potra din arestul preventiv. În cazul fiului și nepotului său, Dorian și Alexandru Potra, instanța admisese anterior contestațiile și înlocuise arestul la domiciliu cu controlul judiciar.

Horațiu Potra fusese prins în Dubai în septembrie 2025 și a acceptat să fie adus în România. Procedurile au fost astfel simplificate, în condițiile în care România nu are un acord de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. Potra a ajuns în țară pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

De ce sunt acuzați Călin Georgescu și Horațiu Potra

Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, cei 22 de inculpați ar fi fost implicați în fapte pe care procurorii le consideră de natură să pună în pericol ordinea constituțională și securitatea națională.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu mai este vizat într-un dosar separat, în care este acuzat de propagandă legionară și de promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Ce au găsit polițiștii în decembrie 2024

Dosarul are la bază, între altele, evenimentele din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, când polițiștii au instituit filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și București.

În urma controalelor efectuate asupra unor autoturisme au fost descoperite cuțite tip briceag, pumnale, lame lungi, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice considerate deosebit de periculoase, cu potențial de a provoca explozii și de a produce pagube importante, răniri grave sau decese.

Procurorii susțin că acțiunile investigate au creat o stare de pericol pentru securitatea națională și pentru ordinea constituțională, precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea legală a puterii de stat.

Perchezițiile din februarie 2025

Ancheta a continuat în februarie 2025, când, în zilele de 26 și 27, au fost efectuate 47 de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj.

Anchetatorii au verificat locuințele a 27 de persoane și patru sedii de firme, printre cei vizați aflându-se și Horațiu Potra.

În locuința acestuia, într-un seif ascuns sub podea, anchetatorii au găsit mai multe pachete cu teancuri de dolari. Potra a susținut atunci că legea nu îl obligă să își păstreze banii într-o bancă.

Tot în urma percheziției au fost descoperite numeroase arme. Potra a declarat că își „asumă” nerespectarea regimului armelor și munițiilor, însă a refuzat să ofere alte explicații cu privire la armele deținute ilegal.

Între timp, în cazul lui Călin Georgescu, Tribunalul București a decis, la 3 aprilie, încetarea definitivă a controlului judiciar, după mai bine de un an de la instituirea măsurii. Instanța i-a admis contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 prin care măsura fusese menținută.

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