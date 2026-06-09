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Romsilva taie drastic din funcțiile de conducere. Numărul directorilor scade de la 101 la 38

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Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că Ministerul Mediului a avizat organigramele noilor direcții silvice regionale din cadrul Romsilva, un pas important în procesul de reorganizare a regiei. Documentele urmează să fie aprobate și de conducerea Romsilva.

Romsilva va avea 38 de directori, față de 101 în prezent. FOTO: Arhivă
Romsilva va avea 38 de directori, față de 101 în prezent. FOTO: Arhivă

Potrivit acesteia, numărul directorilor va fi redus de la 101 la 38. În plus, vor fi înființate 16 funcții de șef serviciu pentru zonele în care este nevoie de coordonare, dar unde nu mai este justificată existența unor posturi de director.

Am redus de la 101 la 54 de posturi de conducere. De la 101 directori care existau anterior, vorbim acum de 38 de directori silvici și 16 funcții de șef serviciu”, a declarat Diana Buzoianu.

Reorganizarea face parte din reforma Romsilva

Măsura vine după ce Guvernul a aprobat, în martie, reorganizarea Romsilva, care prevede reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 și restructurarea aparatului de conducere. Reforma este inclusă printre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Mediului susține că noua structură urmărește reducerea birocrației, eficientizarea administrării pădurilor și creșterea responsabilității manageriale. Potrivit autorităților, una dintre problemele identificate în ultimii ani a fost numărul mare de funcții de conducere din cadrul regiei.

Urmează concursuri pentru noii directori

Diana Buzoianu a precizat că următoarea etapă va fi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori ai direcțiilor silvice regionale.

Ne vom uita foarte atent să ne asigurăm că aceste concursuri vor fi organizate obiectiv, transparent, fără interese de grup”, a declarat Buzoianu.

Romsilva administrează aproximativ 3,13 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea statului și asigură servicii silvice pentru alte circa un milion de hectare de pădure aflate în diferite forme de proprietate. Regia administrează, de asemenea, 22 de parcuri naționale și naturale și 12 herghelii de stat.

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