Reforma Romsilva continuă: Ministerul Mediului a câștigat procesul în care Federația Silva s-a opus reorganizării

Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul în care Federația Silva a cerut suspendarea reorganizării Romsilva, a anunțat miercuri ministrul Diana Buzoianu.

„Am câștigat în primă instanță! Hotărârea de guvern privind reorganizarea Romsilva NU se suspendă (asta a cerut Federația Silva în instanță)! Continuăm reforma!

Le mulțumesc juriștilor din minister care au făcut o treabă fantastică în a apăra această reformă: un act normativ care a urmat toți pașii necesari și care aduce doar transparență, eficiență și criterii de performanță clare.

Ce ne propunem? Reforme temeinice implementate care să rămână ani de zile de acum înainte aplicate”, a anunțat ministrul.

Hotărârea de guvern pentru reorganizarea Romsilva, adoptată la începutul lunii martie, prevede, printre altele, reducerea numărului de direcții silvice, de la 41 la 19 structuri regionale, cu scopul eficientizării administrării pădurilor și consolidării responsabilității manageriale.

Restructurare administrativă majoră

Reorganizarea Romsilva este parte a angajamentelor asumate prin PNRR, iar respectarea jaloanelor este esențială pentru evitarea riscurilor financiare.

Reforma Romsilva este una dintre cele mai importante reorganizări ale sectorului silvic din ultimii ani și face parte din angajamentele României prin PNRR, fiind condiționată inclusiv de accesarea unor fonduri europene semnificative.

În esență, reforma presupune o restructurare administrativă majoră a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Cea mai vizibilă schimbare este reducerea numărului de direcții silvice: de la 41 de structuri județene la 19 direcții regionale, ceea ce duce la comasarea administrativă și la reducerea aparatului de conducere.

O altă componentă esențială este reforma modului de management. Directorii direcțiilor silvice și ai structurii centrale vor fi selectați prin concurs, pe mandate limitate în timp (de regulă 5 ani), iar menținerea în funcție va depinde de rezultate măsurate prin indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

În același timp, este introdusă evaluarea anuală a tuturor funcțiilor de conducere, nu doar la final de mandat, ceea ce permite monitorizarea continuă a performanței și intervenția rapidă în caz de neîndeplinire a obiectivelor.

Reforma mai include și simplificarea structurii administrative, clarificarea responsabilităților între nivelul central și cel regional, consolidarea mecanismelor de control intern și accelerarea digitalizării proceselor din sectorul forestier.

Din perspectiva autorităților, scopul declarat este eficientizarea administrării pădurilor statului, reducerea costurilor administrative și creșterea transparenței. În plus, reforma este legată direct de îndeplinirea unor jaloane din PNRR, ceea ce înseamnă că neimplementarea ei ar putea afecta finanțarea europeană.

Criticile venite din zona sindicală și a unor organizații de mediu vizează însă riscul de instabilitate instituțională, posibile probleme juridice și lipsa unei fundamentări suficiente a unor măsuri, semnalând că reorganizarea este una accelerată și cu potențiale efecte sociale asupra angajaților din sistem.

Pe scurt, reforma Romsilva înseamnă mai puține structuri teritoriale, mai puțini directori, selecție pe bază de concurs, evaluare anuală a performanței și o tentativă de profesionalizare și centralizare a managementului pădurilor de stat, dar și o reformă contestată, cu mize financiare și sociale semnificative.