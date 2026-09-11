 Inflația a scăzut la 6,17% în august, dar unele prețuri au explodat. Chiriile s-au scumpit cu aproape 40% | adevarul.ro
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Inflația a scăzut la 6,17% în august, dar unele prețuri au explodat. Chiriile s-au scumpit cu aproape 40%

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Scăderea inflației din august nu a însemnat și ieftiniri pentru români. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în timp ce rata anuală a inflației a coborât la 6,17%, mai multe produse și servicii au înregistrat creșteri importante de preț, inclusiv chiriile.

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Inflația scade, dar prețurile cresc Foto: Shuttterstock

Cea mai mare majorare a fost consemnată în sectorul serviciilor, unde prețurile au crescut cu peste 11%. Mărfurile nealimentare au avut o creștere de aproximativ 6%, iar produsele alimentare s-au scumpit cu aproape 3%, potrivit Euronews.

Cafeaua a avut cea mai mare creștere de preț dintre produsele alimentare analizate, de peste 15%.

Ouăle au înregistrat o majorare de aproape 11%, în timp ce prețul cărnii de bovine a crescut cu aproximativ 9%.

Motorina s-a scumpit cu aproape 35%

Carburanții se află printre mărfurile nealimentare care au înregistrat cele mai mari majorări. Prețul motorinei a crescut cu aproape 35%, iar benzina s-a scumpit cu aproximativ 25%.

La pompă, motorina a ajuns la 10 lei pe litru, în timp ce prețul la benzină continuă să crească. Creșterile au avut loc pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Chiriile au avut cea mai mare creștere în sectorul serviciilor

În cazul serviciilor, cele mai mari majorări au fost înregistrate la chirii, unde prețurile au crescut cu aproape 40% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Apa, canalizarea și salubritatea s-au scumpit cu aproape 15%, în timp ce tarifele abonamentelor de televiziune au crescut cu aproximativ 13%.

Pe lista scumpirilor se află și energia termică, pentru care tarifele au urcat cu aproximativ 10%.

În aceeași perioadă au fost înregistrate creșteri de preț și la energia electrică, ceasuri și detergenți. Pentru perioada următoare există avertismente privind posibilitatea unor noi majorări de prețuri.

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