 Scumpirea energiei la Hidroelectrica nu e doar despre Hidroelectrica. Ce urmează cu prețurile la curent | adevarul.ro
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Analiză Scumpirea energiei la Hidroelectrica nu e doar despre Hidroelectrica. Ce urmează cu prețurile la curent

Analize Adevărul
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Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici dau primele semnale de creștere pentru perioada următoare, iar unul dintre cele mai importante indicii vine chiar de la Hidroelectrica, furnizorul care a avut în ultimii ani una dintre cele mai ieftine oferte de pe piață.

Cineva numără bani lângă o persoană care citește un contor de energie electrică
Energia electrică s-ar putea scumpi din nou Foto: arhivă

Compania majorează prețul energiei active pentru consumatorii ale căror contracte ajung la termen, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, iar modificarea, care urmează să se aplice contractelor vizate de notificări începând din octombrie 2026, poate fi un semnal pentru evoluția ofertelor și ale celorlalți furnizori.

Posibilitatea unor majorări și în cazul altor furnizori este legată de presiunile existente asupra producției și costurilor de achiziție, însă evoluția nu va fi aceeași pentru toate companiile, în condițiile în care acestea au strategii diferite de cumpărare a energiei și contracte încheiate pentru perioade diferite.

„Este posibil ca și alți furnizori să majoreze prețurile, mai ales pentru contractele noi sau la reînnoire. Producția redusă înseamnă mai puțină energie ieftină în piață, iar presiunea îi afectează pe toți. Totuși, scumpirile nu vor fi simultane și nici egale, deoarece fiecare furnizor are o strategie diferită de achiziție”, a explicat pentru „Adevărul” Silviu Gresoi, expert în energie.

Hidroelectrica majorează prețul energiei active

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a avertizat că prețul energiei active pentru consumatorii casnici ale căror contracte ajung la termen crește de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 14,4%.

Creșterea prețului energiei active nu se regăsește integral în factura finală, deoarece aceasta include și tarifele de transport și distribuție, precum și taxele și contribuțiile aplicabile. În funcție de zona de distribuție, prețul final facturat ar urma să ajungă la aproximativ 1,19–1,27 lei/kWh, față de aproximativ 1,11-1,19 lei/kWh în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de circa 7%.

Noile condiții sunt aplicabile, potrivit analizei Asociației Energia Inteligentă, contractelor vizate de notificări începând din octombrie 2026.

Producția hidro este mai redusă

Una dintre explicațiile pentru această modificare este legată de producția hidro mai redusă, determinată de debitele scăzute, care limitează cantitatea de energie pe care Hidroelectrica o poate produce și comercializa din propriile centrale.

Hidroelectrica are un avantaj important față de furnizorii care nu dispun de propria producție, însă atunci când producția hidro scade, compania trebuie să acopere o parte mai mare din necesarul de energie prin achiziții din piață. Energia cumpărată astfel poate avea un cost mai ridicat decât energia provenită din propria producție, ceea ce pune presiune asupra costurilor de furnizare.

Dumitru Chisăliță a avertizat că reducerea producției hidro și necesitatea achiziționării unei cantități mai mari de energie din piață reprezintă factori care au contribuit la modificarea prețului pentru clienții ale căror contracte ajung la termen.

În același timp, apropierea sezonului rece schimbă structura producției disponibile, inclusiv prin reducerea producției fotovoltaice, în timp ce consumul poate crește în perioadele reci, ceea ce poate pune presiune suplimentară asupra necesarului de energie care trebuie acoperit din piață.

De ce este importantă scumpirea Hidroelectrica

Hidroelectrica a reprezentat în ultimii ani una dintre principalele referințe pentru consumatorii casnici care au urmărit cele mai mici prețuri la energia electrică, iar oferta sa competitivă a contribuit la atragerea unui număr mare de clienți.

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Majorarea prețului energiei active de la 0,45 la 0,515 lei/kWh schimbă această referință, în special pentru clienții ale căror contracte ajung la termen și care trebuie să analizeze noile condiții de furnizare.

În același timp, modificarea este relevantă pentru întreaga piață deoarece Hidroelectrica dispune de propria producție, iar faptul că inclusiv acest furnizor majorează prețul energiei active indică presiuni asupra costurilor de achiziție și asupra cantității de energie ieftină disponibile în piață.

Ceilalți furnizori nu vor reacționa neapărat în același timp sau în aceeași proporție, deoarece fiecare companie are propriile contracte de achiziție, propriul portofoliu și propria strategie comercială. Un furnizor care și-a cumpărat energia în avans la un preț mai mic poate menține o ofertă competitivă pentru o anumită perioadă, în timp ce un alt furnizor poate fi nevoit să își ajusteze mai repede tarifele.

Cu cât poate crește factura

Majorarea de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh reprezintă o creștere de aproximativ 14,4% a prețului energiei active, însă impactul asupra facturii finale este estimat la circa 7%, în funcție de zona de distribuție.

Potrivit calculelor efectuate de Dumitru Chisăliță, pentru un consum lunar de 100 kWh, diferența estimată este de aproximativ 8 lei, în timp ce la un consum de 200 kWh creșterea ar fi de circa 16 lei, iar la 300 kWh de aproximativ 24 de lei. Pentru un consum de 500 kWh pe lună, diferența estimată ajunge la aproximativ 40 de lei.

Impactul efectiv depinde de consumul fiecărei gospodării și de zona de distribuție, deoarece prețul final include mai multe componente în afara energiei active.

Presiunea asupra prețurilor vine din producție și achiziții

Piața de energie electrică este influențată de producția internă, consum, importuri și prețurile la care furnizorii își procură energia, iar evoluția producției hidro este importantă deoarece perioadele cu debite scăzute reduc cantitatea de energie disponibilă din această sursă.

Atunci când producția hidro este mai mică, necesarul trebuie acoperit într-o măsură mai mare prin alte surse sau prin achiziții din piață, iar această situație poate afecta costurile furnizorilor, inclusiv pe cele ale unei companii care dispune de propria producție, dacă energia disponibilă din centralele sale nu este suficientă pentru acoperirea necesarului.

În perioada următoare, sezonul rece poate modifica și mai mult echilibrul dintre producție și consum, prin reducerea producției fotovoltaice și posibilitatea unui consum mai ridicat de energie, astfel că prețurile de pe piața angro și costurile la care furnizorii își acoperă necesarul vor rămâne importante pentru ofertele adresate consumatorilor casnici.

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Consumatorii trebuie să compare ofertele

Majorarea prețului Hidroelectrica nu înseamnă că un client trebuie să accepte automat noua ofertă, iar consumatorii ale căror contracte ajung la termen pot compara condițiile disponibile pe piață înainte de a decide dacă rămân la actualul furnizor sau aleg o altă ofertă.

Dumitru Chisăliță recomandă verificarea prețului final, cu toate taxele și tarifele incluse, a zonei de distribuție, a perioadei pentru care prețul este fix, a prețului aplicabil după expirarea unei eventuale perioade promoționale, a existenței unor abonamente și a condițiilor în care prețul poate fi modificat ulterior.

Într-o piață în care furnizorii au strategii diferite de achiziție, diferențele dintre oferte pot varia în timp, astfel că prețul final și condițiile contractuale valabile la momentul încheierii sau reînnoirii contractului rămân principalele elemente care trebuie comparate.

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