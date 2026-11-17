Președintele PNL, Ilie Bolojan, critică reforma administrativ-teritorială propusă de PSD, susținând că discuțiile despre comasarea comunelor și reducerea numărului de județe nu sunt susținute, deocamdată, de un proiect concret. Liderul liberal consideră că reorganizarea administrației din România este necesară, însă trebuie să pornească de la o analiză serioasă și să urmărească reducerea cheltuielilor statului, îmbunătățirea serviciilor publice și crearea unor condiții mai bune de dezvoltare.

Fostul premier Ilie Bolojan Foto: Alexandru Dobre

„Ce constatăm: avem un anunț despre o posibilă reformă administrativă, dar fără să avem un proiect. Și gândiți-vă că în aceste zile, practic, se flutură în spațiul public declarații care sună într-un fel la Ministerul Administrație-comasări voluntare, sună altfel la sediul PSD-până la 1.500 de locuitori, până la 3.000 de locuitori și județele - și sună altfel la Guvern. Ori asta arată că nu poți să vii cu o problemă foarte serioasă, care este reforma în administrație și care trebuia făcută de foarte mulți ani, fără să vii cu un proiect care trebuie discutat serios”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Liderul PNL a explicat că reforma administrației nu trebuie făcută doar pentru a alimenta discuțiile din spațiul public, ci trebuie să aibă obiective clare, în primul rând reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

„De ce facem reformă? Nu doar ca să umplem spațiul public de discuții inutile. Facem reformă ca să avem cheltuieli mai puține cu administrația, pentru că e nevoie să reducem cheltuielile statului. Facem reformă pentru a avea servicii publice mai bune, pentru ca oamenii să aibă servicii publice mai bune, un acces mai bun la ele. Și facem reforma administrației ca să avem condiții mai bune de dezvoltare”, a explicat președintele PNL.

Bolojan a pus sub semnul întrebării eficiența unei eventuale comasări a unor localități care au deja probleme financiare, susținând că simpla unire a două administrații nu garantează dezvoltarea economică a noii comune.

„Dar asta presupune, de exemplu, că dacă doar lipești două comune sărace, credem că vom avea o comună bogată?”, a întrebat retoric liderul liberal.

Acesta a revenit asupra necesității unei analize care să fundamenteze orice propunere de reorganizare și a criticat lipsa unor măsuri concrete, inclusiv în discuțiile purtate recent cu reprezentanții administrațiilor locale.

„Fără o analiză serioasă care să stea la baza unei astfel de propuneri, totul nu este decât o discuție, o perdea de fum care să acopere practic lipsa de soluții și de acțiune guvernamentală. Pentru că în afară de aceste discuții care, vedeți, nu au nimic concret, nici în discuțiile cu Asociația Municipiilor, nici în discuțiile cu Asociația Orașelor, nu s-a discutat absolut nimic concret. Deci nu te poți poziționa sau raporta doar la blufuri care au fost anunțate în spațiul public”, a afirmat Ilie Bolojan.

Președintele PNL a precizat că liberalii sunt dispuși să susțină reorganizarea administrației, dacă va exista un proiect fundamentat și fezabil.

„Dar PNL, dacă se va veni o propunere cât se poate de serioasă, va discuta serios pe o astfel de propunere. Vom aduce contribuția noastră și vom susține reforma administrației din România care, v-am spus, este o necesitate. Dar ea trebuie făcută serios. Trebuie discutată cât se poate de clar, în așa fel încât să vii cu lucruri care sunt fezabile. Altfel, dacă sunt doar calcule pe cine salvăm, cum facem asta, n-am făcut nimic”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Liderul liberal a atras atenția și asupra efectelor pe care le-ar putea avea reducerea numărului de județe asupra instituțiilor și serviciilor guvernamentale organizate în prezent la nivel județean. În opinia sa, o asemenea schimbare trebuie analizată în ansamblu, nu doar din perspectiva noii împărțiri administrative.

PNL pregătește un proiect pentru reducerea numărului de parlamentari

În aceeași intervenție, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va veni, în perioada următoare, cu un proiect concret pentru reducerea numărului de parlamentari.

„România are nevoie de o reorganizare a administrației. Ai nevoie de masă critică, ai nevoie de susținere și dacă nu o ai, poți să vii să blufezi. Haideți să vedem, în primul rând, dacă va fi un proiect, că momentan sunt doar blufuri de imagine. Dar gândiți-vă, de exemplu, la reducerea numărului de parlamentari. Avem o discuție de la referendum, da? Din nou, asta este o problemă serioasă și ai nevoie de o masă parlamentară”, a declarat Bolojan.

„Acum nu ne va opri nimeni și, cu siguranță, în perioada următoare, vom veni cu un astfel de proiect concret de reducere a numărului de parlamentari”, a conchis Ilie Bolojan.