Ilie Bolojan a reacționat după controversele privind presupusa folosire a mașinii și a personalului Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru transportul invitaților la nunta fiicei sale. Fostul premier susține că a respectat toate prevederile legale și acuză o campanie de hărțuire politică, pe care o pune pe seama PSD și AUR.

Fostul premier Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a oferit explicații în scandalul privind mașina SPP care îl însoțește, după ce a apărut informația că autoturismul ar fi fost folosit în legătură cu nunta fiicei sale.

Fostul premier respinge acuzațiile de ilegalitate și susține că beneficiază de protecție permanentă în baza legii, indiferent unde se deplasează. El acuză PSD și AUR că transformă subiectul într-un instrument de presiune politică.

„În aceste zile am avut o hărțuială și un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereușit de la Timișoara. Copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu personal am respectat toate prevederile legale”, a declarat liderul PNL, marți seară, la Digi24.

Fostul premier a explicat că beneficiază de protecție SPP în calitate de fost șef al Guvernului și că legea prevede asigurarea pazei permanente, dacă persoana protejată nu renunță în scris la acest serviciu.

„O prevedere legală care obligă practic premierii care au fost în funcție să aibă o pază. Dacă refuzi asta trebuie să dai în scris. Ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan acuză PSD și AUR de hărțuire politică

Referindu-se la solicitarea de înființare a unei comisii parlamentare de anchetă, liderul PNL a susținut că demersul face parte dintr-o serie de acțiuni politice îndreptate împotriva sa. El a amintit și de o altă comisie parlamentară constituită după întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului.

„Iar această comisie este tot o continuare a hărțuirii PSD și AUR. Dacă vă amintiți, s-a mai făcut o comisie după întrevederea cu doamna Tănăsescu în biroul președintelui Senatului. Nu fac decât să continue această hărțuială pe care au început-o lunile trecute și asta nu arată decât colaborarea pe față sau pe dos”, a spus Bolojan.

„Aceste comisii nu au decât scopul de hărțuire și șicanare. Le voi trata de cuviință”, a mai declarat președintele PNL.

Declarațiile vin după ce deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a anunțat că a depus, marți, la Secretariatul General al Camerei Deputaților, solicitarea de înființare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a mașinilor și a personalului SPP pentru transportul invitaților la nunta fiicei fostului premier.