Indexarea pensiilor începând din 2027 este necesară și reprezintă o măsură de protecție socială care trebuie aplicată, susține fostul premier Ilie Bolojan. Acesta consideră însă că orice facilitate fiscală sau măsură care presupune cheltuieli suplimentare trebuie să aibă o acoperire bugetară.

Fostul premier Ilie Bolojan Foto: Mediafax

„Indexarea pensiilor de la 2027 este o normalitate, de protecție socială, care trebuie făcută. Este nevoie de o indexare a pensiilor, nu se poate fără”, a declarat Ilie Bolojan.

Fostul șef al Guvernului a afirmat că statul nu ar trebui să recurgă la noi majorări de taxe și impozite pentru a susține cheltuielile suplimentare, ci să reducă mai întâi propriile costuri.

„Ceea ce trebuie să facem nu este să creștem taxele și impozitele, ci să reducem cheltuielile statului”, a explicat Bolojan la Digi 24.

Referindu-se la facilitățile fiscale și la măsurile care presupun diminuarea veniturilor bugetare, fostul premier a subliniat că acestea trebuie însoțite de soluții concrete pentru compensarea pierderilor.

„Orice măsură care înseamnă o facilitate, o scutire, are nevoie de măsuri compensatorii. Dacă faci promisiuni fără acoperire, îți bați joc de oameni. Eu nu am făcut niciodată asta”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a atras atenția și asupra diferenței dintre propunerile făcute din opoziție și posibilitatea de a le pune în practică atunci când un partid ajunge la guvernare.

„Orice măsură este frumoasă când o propui din opoziție, dar este mai greu să o faci realizabilă la guvernare”, a declarat fostul premier.

Bolojan a mai precizat că orice sumă suplimentară alocată trebuie să aibă o formulă de finanțare care să permită menținerea echilibrului bugetar.