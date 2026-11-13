Ilie Bolojan: „PSD, în loc să se apuce serios de treabă, forțează mistificarea cifrelor. Sper să nu-și bată joc de moștenirea primită”

Fostul premier Ilie Bolojan, liderul PNL, afirmă că a lăsat în urmă „o economie care și-a reluat ușor creșterea și un buget echilibrat” și acuză PSD că încearcă să compromită rezultatele obținute prin ajustările fiscale și reformele din ultimii ani.

Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul șef al Guvernului afirmă că indicatorii economici anunțați de Institutul Național de Statistică confirmă revenirea economiei pe o traiectorie pozitivă.

„Moștenirea guvernului pe care l-am condus este o economie care și-a reluat ușor creșterea și un buget echilibrat. Este suficient ca actualul guvern să mențină direcția pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune”, a explicat Ilie Bolojan, vineri seara, pe Facebook.

Fostul premier a precizează că datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată o creștere de 2,1% în trimestrul III față de trimestrul II.

„Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB după primele nouă luni. Investițiile publice au ajuns la aproape 108 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, cu peste 25 de miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Sunt infirmate astfel toate scenariile apocaliptice despre prăbușirea economiei și despre ratarea ajustării fiscal-bugetare”, a mai spus Ilie Bolojan.

Nu a fost un drum ușor. Aceste eforturi nu trebuie risipite”

Liderul liberal a adăugat că redresarea economică nu s-a produs peste noapte și a fost posibilă după măsuri dificile de ajustare bugetară:

„Nu a fost un drum ușor, după ce, ani la rând, România a cheltuit mult peste veniturile pe care le-a încasat. Nu am promis că va fi o redresare peste noapte. Am promis că efectele bune se vor vedea și ne-am ținut de cuvânt. Le mulțumesc românilor și companiilor din România pentru eforturile pe care le-au făcut și le fac. Aceste eforturi nu trebuie risipite”.

Fostul premier avertizează însă că economia rămâne vulnerabilă.

„Trebuie să fim prudenți, pentru că dificultățile nu au trecut. Creșterea economică este fragilă și avem încă mult de lucru. Avem nevoie de finanțe publice sănătoase și de o economie puternică, obiective care se construiesc cu disciplină, tenacitate și fără populisme”, a mai spus Ilie Bolojan.

Liderul PNL îi acuză pe social-democrați că preferă disputa politică în locul actului de guvernareȘ

„Mă îngrijorează faptul că PSD, în loc să se apuce serios de treabă, forțează mistificarea cifrelor și încearcă să compromită efortul întregii societăți. Vântură proiecte complet nefundamentate.

În disperarea de a deturna atenția de la propria neputință, PSD compromite prin ridicol chiar și idei care ar merita abordări serioase, dar pe care le-a respins în mod constant în timpul fostei guvernări. PSD lansează mereu câte o idee, pentru ca apoi să descopere că nu este de acord cu ea”.

„În loc să lupte pentru banii din PNRR, PSD nu face decât spectacol”

Ilie Bolojan a criticat și modul în care actuala putere gestionează relația cu Comisia Europeană și fondurile din PNRR.

„Mă îngrijorează că, în loc să lupte pentru banii din PNRR, PSD nu face decât spectacol. Noi nu ne plângeam. Aveam ședință după ședință, fără camere de filmat, corectam și explicam ceea ce ni se cerea. Așa am ajuns să încasăm aproape 3 miliarde de euro”, a mai spus liderul liberalilor.

„PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să-și asume guvernarea în interesul țării noastre”

Mesajul se încheie tot cu un nou atac la adresa social-democraților și cu un avertisment privind gestionarea economiei:

„Guvernarea înseamnă muncă! PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să-și asume guvernarea în interesul țării noastre. Le-am lăsat o economie care a reînceput să crească și un buget stabilizat. Sper să nu-și bată joc de moștenirea primită”.