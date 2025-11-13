search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Băluță îl laudă pe Nicușor Dan pentru mandatul său de primar al Capitalei. Ce spune despre Anca Alexandrescu

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat despre Nicușor Dan, fostul primar al Capitalei, astăzi președintele României, că „a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”.

Daniel Băluță și Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/George Călin
Daniel Băluță și Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/George Călin

„Domnul Nicușor Dan este astăzi președintele României. El a fost votat de 6 milioane de oameni. Respectul pe care este normal, ca cetățean al României, să îl am pentru această instituție mă determină să vă spun că domnul primar Nicușor Dan a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”.

De asemenea, Băluță a declarat la Digi24 că va lucra cu Ciprian Ciucu, dacă liberalul va câştiga alegerile în Capitală.

„E normal să se întâmple lucrul ăsta. Suntem nişte oameni raţionali. Ne-am înţeles de fiecare dată bine. Suntem împreună într-o competiţie, după cum vedeţi, există un respect deosebit din partea mea. Sunt convins că, indiferent de situaţie, după data de 8 (decembrie, nr) e normal să continuăm lucrurile de unde le-am lăsat în acest interval de timp”, a spus Băluţă.

Întrebat dacă va colabora la fel cu Cătălin Drulă, Băluţă a răspuns:

„La fel. Eu îl respect foarte mult pe domnul Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv. Este un contracandidat de care această competiţie are foarte mare nevoie şi sunt convins că relaţiile interumane nu se vor strica, după această campanie. Am această dorinţă măcar, chiar dacă uşor, uşor mai apar uneori ştiri false, dar e campanie, e normal, nu se întâmplă lucruri deosebite.”

Întrebat despre Anca Alexandrescu, Băluţă a răspuns: „O respect foarte mult”. 

Amintim că Daniel Băluță a preluat oficial, joi, şefia filialei PSD București, care a fost condusă nouă ani de Gabriela Firea. Fostul lider al filialei, Gabriela Firea, a anunțat pe 27 octombrie că îi va preda ștafeta, pentru a evita ca disputele interne să afecteze campania electorală.

„Tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă, împreună cu domnul președinte interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele 6 sectoare am decis să-i predau ștafeta din punct de vedere politic colegului Daniel Băluță. O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără să am resentimente”, declara Gabriela Firea la momentul respectiv.

Daniel Băluță urmează să își depună oficial candidatura la Biroul Electoral al Municipiului București sâmbătă, 15 noiembrie, iar lansarea sa oficială în campanie este programată pentru săptămâna viitoare.

Cel mai recent sondaj Avangarde, publicat miercuri, 12 noiembrie, îl plasează pe actualul primar al Sectorului 4 pe primul loc, cu 24% din intențiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 21%, Cătălin Drulă (USR) cu 20% și candidata independentă Anca Alexandrescu cu 17%.

