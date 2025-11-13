Grindeanu promite sprijin total pentru Daniel Băluță la Primăria Capitalei: „Dorim să-i dăm toate pârghiile”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Conferința Extraordinară a PSD București, că întreaga organizație îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. Grindeanu a transmis și un mesaj de mulțumire pentru Gabriela Firea, pe care a descris-o drept „un om loial și de echipă”.

Sorin Grindeanu a subliniat importanța momentului politic pentru organizația PSD București și a spus că prezența sa la conferință are rolul de a întări sprijinul conducerii centrale față de filiala din Capitală.

„Am ținut neapărat să vin azi alături de Daniel și alături de echipa de la PSD București, nu doar fiindcă suntem și înaintea unui test electoral, ci pentru că e nevoie ca noi, cei din conducerea centrală, să întărim organizația București. E, așa cum am spus, un moment deosebit de important, atât pentru organizația PSD București, cât și pentru viitorul Capitalei”, a spus Grindeanu.

Mesaj pentru Gabriela Firea: „Un om loial și dispus la sacrificii personale”

În discursul său, liderul social-democrat i-a mulțumit Gabrielei Firea pentru activitatea de un deceniu în fruntea organizației PSD București.

„Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Gabriela Firea pentru munca pe care a depus-o în organizație timp de 10 ani. Chiar dacă nu-i prezentă, mă adresez: îți mulțumesc, Gabi, pentru ceea ce ai făcut pentru organizație. Să știți că eu voi ține minte faptul că în această perioadă Gabi s-a comportat ca un om de echipă, un om loial și un om care a trecut întotdeauna poate peste orgolii și a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid. Încă o dată, mulțumesc, Gabi, și mulțumim!”, a declarat Grindeanu.

„Tot PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță”

Sorin Grindeanu a afirmat că decizia organizației de a-l susține pe Daniel Băluță are o semnificație politică puternică, menită să transmită un mesaj de unitate și susținere deplină pentru candidatul social-democrat la Primăria Capitalei.

„Transferul politic pe care îl faceți astăzi reprezintă până la urmă un gest politic de forță prin care cred că fiecare dintre noi dorim să dăm un semnal clar că organizația PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță. Asta este ceea ce ne dorim noi astăzi, mai mult decât poate funcțiile pe care le vom lua fiecare dintre noi. Nu, semnalul e cel mai important și anume acela că tot PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță”, a spus liderul PSD.

„Daniel Băluță va fi viitorul primar al Bucureștiului”

În final, Sorin Grindeanu a declarat că are încredere în șansele lui Daniel Băluță la alegerile locale, afirmând că PSD dorește să îi ofere „toate pârghiile necesare” pentru victorie.

„Este adevărat că în aceste alegeri este vorba despre oameni, nu despre politică. Dar faptul că astăzi noi ne organizăm politic este din cauza sau datorită faptului că dorim să-i dăm lui Daniel toate pârghiile, toate instrumentele necesare pentru a câștiga. Și cred cu tărie, până la urmă, că Daniel Băluță va fi viitorul primar al Bucureștiului!”, a conchis Sorin Grindeanu.