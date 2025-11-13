Daniel Băluță preia conducerea PSD București

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul partidului la Primăria Generală, preia oficial şefia filialei PSD București, conduse de nouă ani de Gabriela Firea.

Daniel Băluță, desemnat de PSD drept candidat la Primăria Generală a Capitalei, va fi instalat joi, 13 noiembrie, în funcția de președinte al organizației PSD București, în cadrul unui eveniment programat la ora 16.00.

Fostul lider al filialei, Gabriela Firea, a anunțat pe 27 octombrie că îi va preda ștafeta, pentru a evita ca disputele interne să afecteze campania electorală.

„Tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă, împreună cu domnul președinte interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele 6 sectoare am decis să-i predau ștafeta din punct de vedere politic colegului Daniel Băluță. O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără să am resentimente”, declara Gabriela Firea la momentul respectiv.

Decizia de numire a lui Daniel Băluță a fost validată de PSD pe 28 octombrie, odată cu votul privind susținerea sa în alegerile locale. În același timp, Gabriela Firea a fost aleasă vicepreședintă a partidului pentru regiunea București-Ilfov, funcție obținută la congresul din 7 noiembrie.

Candidatul PSD, favorit în sondaje

Potrivit HotNews, Daniel Băluță urmează să își depună oficial candidatura la Biroul Electoral al Municipiului București sâmbătă, 15 noiembrie, iar lansarea sa oficială în campanie este programată pentru săptămâna viitoare.

Cel mai recent sondaj Avangarde, publicat miercuri, 12 noiembrie, îl plasează pe actualul primar al Sectorului 4 pe primul loc, cu 24% din intențiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 21%, Cătălin Drulă (USR) cu 20% și candidata independentă Anca Alexandrescu cu 17%.

În partea inferioară a clasamentului se regăsesc Vlad Gheorghe (independent, 5%), Ana Ciceală (SENS, 4%), Virgil Alexandru Zidaru (independent, 4%) și Liviu Negoiță (PUSL, 3%).

Într-un alt sondaj, realizat de Novel Research la comanda PNL și publicat pe 3 noiembrie, Ciprian Ciucu apărea pe primul loc, cu 26,4%, în timp ce Daniel Băluță avea 24,5%, diferența dintre cei doi fiind sub marja de eroare, iar Cătălin Drulă ocupa poziția a treia, cu 18,7%, urmat de Anca Alexandrescu cu 15%.

De asemenea, într-un sondaj CURS publicat pe 19 octombrie Daniel Băluță conducea cu 25%, urmat de Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, la egalitate, cu câte 18%, și de Anca Alexandrescu (10%).

Gabriela Firea, aproape un deceniu la conducerea PSD București

În ceea ce o priveşte pe Gabriela Firea, ea a preluat conducerea PSD București în 2016, anul în care a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. În noiembrie 2018, și-a dat demisia, după ce a aflat din presă că Liviu Dragnea, liderul de atunci al PSD. În semn de protest, și-a depus demisia înainte de ședința în care urma să fie oficial exclusă de la conducerea filialei.

Funcția de președinte interimar al organizației a fost preluată atunci de Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, iar în aprilie 2019, Gabriela Firea a revenit la șefia PSD București, în urma unei decizii a Comitetului Executiv Național.

După scandalul „azilelor groazei” din Voluntari și Afumați, izbucnit în 2023, relațiile dintre Gabriela Firea și Marcel Ciolacu, care conducea PSD, s-au răcit, iar ea a demisionat din funcția de ministru al Familiei.

Până în 2024, ea a deținut și poziția de prim-vicepreședinte al PSD, dar a renunțat la această funcţie după negocieri interne cu Marcel Ciolacu, care ar fi dorit încă de atunci ca Daniel Băluță să preia organizația din București.